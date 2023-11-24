يقي من أمراض القلب والكوليسترول.. تناول هذا المشروب وشاهد ما يحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

عصير الموز باللبن من المشروبات ذات الطعم اللذيذ، وتحتوي على الكثير من العناصر المفيدة لصحة الجسم.

وتقول الدكتورة ليندا جاد استشاري التغذية والسمنة، تناول كوب من عصير الموز باللبن من حين لآخر يساعد في الوقاية من أمراض القلب وارتفاع الكوليسترول.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الموز يحتوي على البوتاسيوم وهو معدن مهم لصحة القلب، وبالتالي حماية الشرايين من التجلط وخطر ارتفاع الكوليسترول.

وأيضًا يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم، وهو أحد عوامل الإصابة بأمراض القلب، فالموز يحتوي على ألياف تساعد على خفض الكوليستيرول الضار.

كما يحتوي اللبن على الكالسيوم وهو عنصر مهم لصحة القلب، والأوعية الدموية.

وأكد على أن تناول كوب من الموز باللبن أسبوعيًا يحسن من صحة القلب ومستويات الكوليسترول الضار بالجسم.

وقدمت عدة نصائح للحصول على فائدة أكبر:

خلط الموز الناضج باللبن الحليب للحصول على أكبر قدر من الفائدة الغذائية.

وضع كوب من الحليب قليل الدسم دون سكر.

يمكنك إضافة بعض قطع الفواكه الآخرى للحصول على فوائد صحية عديدة.

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