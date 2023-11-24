رسالة نادرة لتحية كاريوكا تهاجم إسرائيل وترفض إبادة الفلسطينيين.. «خطر يهددنا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أحلام مفقودة، خوف ودماء، رصاص وشظايا، كوابيس تحيط بجميع الفلسطينيين، فالذين لم تصبهم رصاصات قصف الاحتلال، لحقتهم الصواريخ والقذائف، ومئات من لفظوا أنفاسهم الأخيرة، هكذا دومًا الحياة هناك منذ زمن طويل، وكثيرًا ما رفض الجميع العدوان الغاشم، وهو ما فعلته الفنانة تحية كاريوكا بكلمات مقتضبة في إحدى الجرائد المصرية، برفضها لكل ما يحدث من انتهاكات.

تحية كاريوكا تدعم فلسطين

«انقذوا فلسطين»، بهذه الكلمات قدمت تحية كاريوكا رسائل تطالب بإبادة إسرائيل، مدينة ما ترتكبه آلة الاحتلال الغاشمة هناك، فكانت من أبرز الراقصات والفنانات المصريات، وحياتها حفلت بمحطات سياسية وتاريخية عديدة ومواقفها التاريخية لا تُنسى، لتحمل رسالتها كلمات الدفاع: «هز نبأ فلسطين جميع الطوائف في مصر والعالم العربي، لأن في قيام دولة صهيونية في فلسطين خطرًا يهدد العالم العربي ولا سيما العالم الإسلامي».

المساهمة في إنقاذ الفلسطنيين

ولفتت تحية كاريوكا أنظار الفنانين والفنانات، أن يتحركوا للمساهمة في نصر فلسطين وإنقاذها من مخالب الصهيونية: «قدر الجميع مدى الخطر المحدق بنا فقاموا بواجبهم، وبهذه المناسبة أهيب بكبار الفنانين والفنانات في مصر أن يتحركوا للمساهمة في نصر فلسطين، تجاه أفعال العدوان، التي ستصير خطرًا على الأمم الإسلامية جمعاء».

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ولفتت الفنانة الراحلة، إلى دعوة الزملاء إلى تكوين لجنة بإشراف نقيب الممثلين الأستاذ يوسف بك وهبي، آنذاك، للمساهمة في إقامة حفلات لإعانة الجيوش المحاربة في فلسطين، وتزويدها بما تحتاج إليه من أسلحة ومعدات، لكي تضمن النصر في القضية الفلسطينية، خاتمة بإمضاءها، مما لاقى تفاعلًا كبيرًا عند انتشاره مرة أخرى.

كلمات تحية كاريوكا تحظى بإشادات واسعة

حظيت كلمات تحية كاريوكا بإشادات واسعة، وتلقت دعمًا وتشجيعًا لتأييدها القضية الفلسطينية، ليتفاعل الجميع باكين، بسبب قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي فقدت ضمائرها، في وضع أكثر من مأساوي، بسبب نيران القصف، التي طالما ابتعدت وتجردت عن معاني الإنسانية كافة.