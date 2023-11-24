قطعتين والثالثة مجانا وخصومات 50%.. تزاحم المواطنين بمول مصر في "البلاك فرايداي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

تبدأ اليوم فترة الخصومات السنوية والمعروفة بأسم "بلاك فراي داي"، والتي تستمر حتى يوم 30 نوفمبر، وتشهد الأسواق حالة من انخفاض الأسعار على مختلف السلع بما في ذلك الملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية، وعروض توفير كبيرة.

وفي اليوم الأول، شهد مول مصر، الموجود في منطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، حالة من الزحام الشديد في عمليات الشراء، وذلك لوجود العروض والتخفيضات المتاحة في مختلف المحلات التجارية بالمول.

وإليكم أبرز العروض والتخفيضات في "مول مصر"، وفقا لجولة "الخليج 365".

متاجر الأجهزة الكهربائية

أعلنت متاجر الأجهزة الكهربائية بمول مصر خصومات تصل لـ 35%، على مختلف أنواع الأجهزة، خاصة بكارفور الموجود بداخل المول.

متاجر الملابس

علقت متاجر الملابس النسائي والرجالي وأيضا متاجر البذل والملابس الكلاسيكية، وملابس النوم لافتات تشير إلى خصومات تصل لـ 30% على بعض القطع، و 50% على أخرى، وشراء قطعتين وأخذ 3 قطع بالمجان، وأبرز تلك العلامات التجارية LC Waikiki، و "Or" ، و"Defacto".

متاجر الأحذية والشنط

أعلنت المتاجر والعلامات التجارية الشهيرة لبيع الأحذية والشنط عروض قوية على القطع المتاحة بالمتجر، وهي شراء قطعة وتحصل على الثانية مجانا، وخصومات تصل إلى 50%، وأبرز تلك العلامات التجارية "pixi".