الامارات | «العاصمة سينما».. أول قناة إماراتية متخصصة في الفن السابع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحضور عدد كبير من صنّاع السينما، أطلقت قناة «العاصمة سينما»، أول قناة متخصصة في السينما الإماراتية، لتكون بمثابة منصة لاستكشاف سينما الإمارات وكل ما هو مرتبط بصناعة الأفلام المحلية والمشاركين فيها.

وأوضح رئيس القناة المخرج والمنتج ناصر التميمي، خلال الحفل الذي نظم في فوكس سينما بالريم مول بأبوظبي، أول من أمس، أن «العاصمة سينما»، قناة مخصصة للسينما الإماراتية، تسعى لتوفير منصة للمخرجين والممثلين وصناع الأفلام المحليين وجذب الانتباه إلى السينما الإماراتية، إضافة إلى تغطية الفعاليات السينمائية داخل الدولة وتزويد المشاهد بكل جديد في عالم السينما هنا، وتقديم محتوى مميز يعبر عن المجتمع وعن المشاهد.

وأشار إلى أن القناة ستركز على كل ما يتعلق بإخراج وإنتاج الأفلام، وأساليب المخرجين السينمائية، إضافة إلى تحليل الأفلام ولقاءات مع نجوم السينما وكواليس إنجاز الأعمال السينمائية، مضيفاً «تُعد القناة مساحة لعرض أهم الأعمال المحلية، سواء الطويلة أو القصيرة، داعياً جميع المبدعين إلى المساهمة في إثراء القناة وترشيح ما يرونه مناسباً للعرض، حتى تصبح القناة محركاً لتطوير وتعزيز المشهد السينمائي في الإمارات ومنصة لتوثيق وحفظ تاريخ السينما المحلية».

وأوضح التميمي أن الأعمال السينمائية ليست أفلاماً فقط بل هي تعبير عن الروح الإبداعية في الإمارات، ولذلك تحرص «العاصمة سينما» على تقديم مجموعة من الأعمال والأفلام البارزة في السينما الإماراتية لتحكي قصصاً مميزة وتعبّر عن الهوية بأسلوبها الخاص. كما ستكشف كيف يقوم المخرجون والممثلون والكتّاب بتقديم رؤى مميزة تثري عالم السينما. وإلى جانب عرض الأفلام الإماراتية، من المقرر أن تعرض القناة برامج حوارية تستضيف المخرجين والممثلين والمنتجين من الإمارات لمناقشة تجاربهم وتحدياتهم. وسلسلة وثائقية تسلط الضوء على تاريخ وتطوّر السينما في الإمارات، تتضمن تقديماً للفترات الزمنية المختلفة، ومقابلات مع الروّاد في صناعة السينما في الإمارات. ونشرة إخبارية تغطي أحدث الأخبار والأحداث في عالم السينما الإماراتية، كما ستعرض ورش عمل ونصائح للمهتمين بصناعة الأفلام في الإمارات، تتناول مختلف جوانب صناعة الأفلام، إضافة إلى تغطية لأحداث ومهرجانات السينما في الإمارات. من جانبها، أشادت ضيفة شرف الحفل الفنانة المصرية هالة صدقي، بمشروع القناة وما يمكن أن يقدمه للساحة السينمائية، مؤكدة أن دولة الإمارات تملك كل المقومات والإمكانات اللازمة لقيام صناعة أفلام نشيطة ومؤثرة في المنطقة، سواء ما تتميز به من تنوّع مواقع التصوير المتاحة، أو ما لديها من كوادر فنية متميزة ومواهب مبشرة. وشهد حفل التكريم الذي تم تنفيذه بأسلوب سينمائي والاستعانة فيه بالذكاء الاصطناعي ليقوم بدور التقديم للفقرات، عرض فيلم «زايد ميلاد أمة» الذي قام بإعداده وتنفيذه وإخراجه ناصر التميمي، ويستعرض الفيلم جوانب من مسيرة المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما حققه من إنجازات يشهد لها التاريخ، حيث كان، رحمه الله، شخصية لا تُنسى، ورمزاً للإنسانية والعطاء.

تكريمات

شهد حفل إطلاق «العاصمة سينما» تكريم الفنانة هالة صدقي، ونخبة من الممثلين وصناع الأفلام الذين قدّموا إسهامات إلى الساحة الفنية الإماراتية، وهم: المنتج سلطان النيادي، الفنانة صوغة، الفنان منصور الفيلي، المخرج عبدالله الجنيبي، المخرج أحمد زين الهاشمي، مدير الإنتاج عادل عبده، والفنان إبراهيم المريسي، والفنان علي الطاهر.