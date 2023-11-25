ابنة نانسي عجرم تغني للمرة الأولى على المسرح.. صوتها أقرب إلى والدتها «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تقف على المسرح بكامل ثقتها، وهي ترتدي علم وطنها لبنان، وبصوتها العذب استطاعت أن تلفت الأنظار وتخطف القلوب؛ فلم ترث «أيلا» ابنة الفنانة والمغنية اللبنانية نانسي عجرم، عن والدتها الجمال والرقة فقط، بل الصوت الجميل أيضًا، وبدأت الصغيرة بغناء كلمات أغنية «تعلى وتتعمر يادار»، للفنانة الراحلة الشحرورة صباح.

وتعتبر هذه المرة الأولى لابنة النجمة نانسي عجرم التي تؤدي فيها أغينة على المسرح، وكان ذلك خلال احتفالات المدرسة الخاصة بها بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني، وشبه عدد كبير من الأشخاص صوت الطفلة بأمها، التي عُرفت بصوتها الرقيق وموسيقاها العذبة، بالإضافة إلى أن تلك الأغنية التي أدتها «أيلا»، أعادت إلى أذهان محبي «نانسي» ذكريات طفولتها حينما كانت بمثل عمرها في سن الــ8 سنوات، لحظة ظهورها على المسرح في برنامج قدمته الإعلامية الراحلة جيزيل خوري.

وذكرت جيزيل وقتها، أن «نانسي عجرم عمرها 8 سنوات، وهي أصغر مغنية معنا الليلة، وتحتفل بمناسبتين وهما اشتراكها بالبرنامج، وأيضا يوم عيد ميلادها».

ابنة نانسي عجرم على المسرح لأول مرة

وانتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يوثق المرة الأولى لغناء «أيلا» ابنة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ونال صوتها إعجاب رواد «السوشيال ميديا»، وذكر البعض تعليقا على المقطع، أن صوتها يبدوا قريبا من والدتها بشكل كبير، بالإضافة إلى ملامحها الساحرة والجميلة، التي تشبه أمها كثيرا.

نانسي عجرم وبناتها عبر منصات «السوشيال ميديا»

وتحرص الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم على توثيق اللحظات السعيدة مع بناتها الصغار، وتشارك معهما الكثير من مقاطع الفيديو، عبر تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وتحاول نانسي إبراز جانبا كبيرا من حياتها معهما، وكان آخرها أغنية «تيجي ننبسط»، التي غنتها ابنتها «ليا» على طريقتها الخاصة، وأرفقت الفنانة تعليقا على الفيديو، قائلة: «تيجي ننبسط على طريقة ليا».