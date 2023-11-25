"الصحة العالمية".. لا خطر من أمراض تنفسية جديدة في الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أشارت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس الموافق 23 من شهر نوفمبر الجاري، إلى انتهاء الخطر في الوقت الحالي من الإصابة بالأمراض التنفسية في الصين، بعد زيادة الإصابات بطريقة غير طبيعية، وخاصًة لدى الأطفال، بعد مشاورات مع السلطات المحلية.

وقالت المنظمة في جنيف في وقت متأخر الخميس إن السلطات الصحية الصينية أبلغت المنظمة خلال مؤتمر عبر الهاتف بأنها لم ترصد أي مسببات أمراض غير عادية أو جديدة أو أعراض سريرية غير عادية، نقلا عن موقع 24.

وتابعت المنظمة أنها طلبت الأربعاء من الصين تقديم "معلومات وبائية وسريرية إضافية" عن تلك الأمراض وانتشارها، بالإضافة إلى النتائج المختبرية.

وردت السلطات الصينية على المنظمة بأن هذه الأمراض ناجمة عن العديد من مسببات الأمراض التنفسية المعروفة، بما فيها الفيروسات الأنفية، والفيروس المخلوي التنفسي، وعدوى الميكوبلازما الرئوية.

وجاء في بيان للمنظمة أن البيانات أظهرت "زيادة في استشارات العيادات الخارجية ودخول الأطفال إلى المستشفيات بسبب التهاب الميكوبلازما الرئوية منذ مايو (أيار)، والفيروس المخلوي التنفسي والفيروس الغدي وفيروس الأنفلونزا منذ أكتوبر (تشرين الأول)".

وقالت المنظمة: "بعض هذه الزيادات حدثت في وقت مبكر من موعدها المعتاد سنوياً، ولكنها ليست غير متوقعة، نظراً لرفع القيود بسبب كورونا، كما حدث بالمثل في دول أخرى"، مضيفة أنها ستواصل التواصل مع السلطات الصينية ومراقبة الوضع.

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