طرق غير متوقعة للتخلص من اصفرار الأسنان في المنزل.. ما علاقة الفراولة؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

على الرغم من أن أسباب تغير لون الأسنان مختلفة، إلا أن السبب الأكثر شيوعًا هو سوء نظافة الفم، والإسراف في تناول المشروبات المسببة للبقع مثل الشاي، القهوة، المياة الغازية والعادات مثل التدخين، وبعض الأدوية.

ويقدم طب الأسنان العديد من الطرق العلمية والمتوافقة حيويًا وسهلة الاستخدام لتبييض الأسنان، لكن إذا كنت تريد شيئًا أبسط وأكثر طبيعية، فإليك كيفية التخلص من الأسنان الصفراء في المنزل.

نصائح سهلة لتبييض الأسنان في المنزل

فيما يلي عدة نصائح سهلة لتبييض الأسنان في المنزل، وفقًا للموقع الهندي العالمي boldsky، ولكن كُن حذرًا، فمن الأفضل استشارة طبيب أسنانك للحصول على أفضل الطرق للتخلص من الأسنان الصفراء.

نظف أسنانك مرتين يوميا

تنظيف أسنانك في الصباح وقبل النوم يمنع البقع ويحافظ على ابتسامتك نظيفة.

يؤدي تنظيف الأسنان بالفرشاة بانتظام إلى إزالة البقع السطحية ويمنع تطور البلاك، وبالتالي تعزيز صحة الفم.

استشر طبيب أسنانك للحصول على توصيات شخصية بشأن نظام العناية بالفم الخاص بك.

مضغ الأطعمة التي تحتوي على ألياف كاملة

مضغ الأطعمة التي تحتوي على ألياف كاملة، بما في ذلك الخضروات والفواكه مثل الليمون الحلو الكامل، يوفر طريقة طبيعية وفعالة لتعزيز سطوع ابتسامتك.

تعمل هذه الأطعمة المقرمشة والألياف كمنظف طبيعي، مما ينظف سطح أسنانك بشكل فعال، كما أن مضغ هذه الأطعمة يحفز إنتاج اللعاب، وهو عنصر حيوي في الحفاظ على صحة الفم، وتحييد الأحماض في الفم، مما يساهم في بيئة فموية أكثر صحة، كما أن دمج هذه الأطعمة الليفية في نظامك الغذائي يمكن أن يكون مفيدًا لصحة أسنانك.

يفضل استشارة طبيب أسنانك قبل إجراء تعديلات غذائية كبيرة.

أضف الفواكه إلى نظامك الغذائي

لتعزيز قدراتك على مكافحة البقع، قم بإضافة الأناناس والبابايا والفراولة، تحتوي هذه الفاكهة على إنزيمات أو أحماض خفيفة تساعد على إذابة البقع، مما يشجع على الحصول على أسنان أكثر بياضًا.

قم بتأكيد التعديلات الغذائية مع طبيب أسنانك للحصول على صحة فم مثالية.

الأناناس:

يحتوي الأناناس على البروميلين، وهو إنزيم معروف بقدرته على تحطيم البروتينات، في سياق تبييض الأسنان يساعد البروميلين على إزالة البقع السطحية عن طريق تكسيرها، مما يساهم في الحصول على مظهر أنظف وأكثر إشراقًا.

البابايا:

يحتوي البابايا على غراء، وهو إنزيم له خصائص مماثلة في تكسير البروتين، كما يساعد الباباين في تحلل البقع على أسطح الأسنان، مما يدعم العملية الطبيعية لتبييض الأسنان.

الفراولة:

من ناحية أخرى، تحتوي الفراولة على حمض الماليك الذي له خصائص قابضة لطيفة، يمكن أن يساعد حمض الماليك في إزالة البقع السطحية ويساهم في تبييض الأسنان بشكل عام.

في حين أن هذه الفواكه توفر فوائد طبيعية لتبييض الأسنان، فمن الضروري استشارة طبيب أسنانك قبل إجراء تعديلات غذائية كبيرة.

الفحم المنشط في منتجات تنظيف الأسنان العادية

يمكن أن يساعد استخدام منتجات العناية بالفم المحتوية على الفحم المنشط في التخلص من البقع، قد تساعد الخصائص الماصة للفحم على إزالة البقع السطحية للحصول على ابتسامة أكثر إشراقًا.

قم بإعطاء الأولوية لاستشارة طبيب الأسنان للتأكد من أن المنتج يعمل مع العناية بالفم.