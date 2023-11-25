الجمعة البيضاء… إضرابا عن العمل خلال أنشط أيام التسوق في تاريخ أمازون

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أقام عمال شركة أمازون للتسوق الإلكتروني في المملكة المتحدة، إضرابًا عن العمل في أنشط أيام التسوق خلال العام، وكان في يوم الجمعة البيضاء، وذلك بعد خلاف طويل يتعلق بالرواتب.



وسيشارك أعضاء نقابة "جي إم بي" العمالية في الإضراب في موقع التسوق الإلكتروني العملاق في مدينة كوفنتري، وينظمون مظاهرة خارج المركز، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"،نقلا عن موقع 24.

وذكرت شركة أمازون أن إضراب، اليوم الجمعة، لن يؤثر على العملاء.

وتشهد دول أوروبية أخرى، والولايات المتحدة، إضرابات ومظاهرات، وذكرت اتحادات عمالية أنه سيكون أكبر يوم إضرابات في تاريخ أمازون.

وأعلنت نقابة "جي إم بي" عن مشاركة ما يربو على 1000 عامل في الإضراب في موقع مدينة كوفنتري، في اليوم الـ 28 من الإضراب بسبب الخلاف.

كما سيتم تنظيم احتجاج خارج المقر الرئيسي لأمازون في لندن.

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