أكلات مفيدة وبتدفي في الشتا منها البليلة وحمص الشام.. اعرف طريقة التحضير

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

في الشتاء يبحث الكثيرون عن الدفء في وسائل التدفئة، وتلجأ الأمهات لتحضير وجبات مفيدة تساعد على تقليل الشعور بالبرد، منها البليلة وحمص الشام، وبسبب فوائدهما نقدم لك في السطور التالية طريقة تحضير تلك الوجبات بخطوات سهلة على خطى الشيف أميرة شنب، والشيف فاطمة أبوحاتي.

طريقة عمل البليلة

تعتبر البليلة من الأكلات التي تمنحك الدفء ويمكنك تحضيرها بسهولة بالمقادير التالية:

- قمح مسلوق نصف سلقة.

- سكر.

- لبن.

- مكسرات مشكلة.

- فانيليا.

- قرفة عيدان.

طريقة عمل البليلة

- لتحضير البليلة اسلقي البليلة في البداية ولكن نصف سلقة بالماء فقط، ثم صفيها بعد سلقها واتركيها لفترة حتى تبرد.

- سخني اللبن على نار متوسطة، وضيفي السكر له وامزجيها، ثم ضيفي عود قرفة والقليل من الفانيلا.

- hخيرًا ضيفي البليلة إلى اللبن في النهاية واتركيها حتى تكتمل النضج، وقدميها ساخنة.

طريقة عمل حمص الشام

- كوبان حمص.

- 2 لتر ماء.

- 1/2 كوب عصير طماطم.

- 5 فصوص ثوم مفروم.

- صلة حمراء متوسطة ​​صغيرة.

- 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

- ملعقة صغيرة كمون.

- مسحوق فلفل أحمر حسب الذوق.

- ملح.

التحضير

- انقعي الحمص طوال الليل لمدة 8 إلى 12 ساعة مع تغيير الماء كلما أمكن ذلك.

- ثم بعد ذلك اشطفيه وضعيه في وعاء بالماء والمكونات المتبقية، ما عدا الملح والليمون - على نار عالية، وبمجرد أن يبدأ الغليان، خففي الحرارة إلى درجة منخفضة واتركيه على نار هادئة لمدة 60 إلى 120 دقيقة أو أقل.

- بمجرد الانتهاء، يضاف الملح ويترك أكثر من 15 إلى 30 دقيقة، ثم قدميه مع الليمون.

أكلات ومشروبات تساعد على الدفء

من الأكلات التي تساعد على الدفء تناول الموز، إذ يحتوي على الكثير من فيتامين ب والمغنيسيوم، وهو أمر مهم لكي تعمل الغدد الدرقية والكظرية بشكل صحيح، تساعد هذه الغدد على تنظيم درجة حرارة الجسم، يمكن للموز أيضًا أن يعزز مزاجك ويحافظ على ذاكرتك، من بين فوائد صحية أخرى، بحسب موقع «hvrxsolutions».

شرب شاي الزنجبيل

يعتبر شاي الزنجبيل الساخن من المشروبات التي يمكن أن تساعدك على الدفء، فهو مفيد لصحة الجهاز الهضمي ويمكن أن يحفز توليد الحرارة.

- ابدأ يومك بوجبة إفطار ساخنة مكونة من الشوفان أو أنواع أخرى من العصيدة، فالشوفان مصدر كبير للحبوب الكاملة والألياف، ويعمل على زيادة نسبة الكولسترول لديك وتجعلك تشعر بالشبع.

اشرب قهوة

من فوائد شرب القهوة الكافيين، إذ يزيد الكافيين من عملية التمثيل الغذائي لديك، مما قد يؤدي إلى رفع درجة حرارة الجسم.

تناول البطاطا الحلوة

تحتاج البطاطا الحلوة وغيرها من الخضروات الجذرية إلى المزيد من الطاقة للتحرك خلال عملية الهضم، مما يرفع درجة حرارة الجسم، كما تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من فيتامين أ وفيتامين ج والبوتاسيوم، ويمكن أن تضيف الألياف والمواد المغذية الأخرى إلى وجبة الشتاء الدافئة. تظهر الأبحاث أن البطاطا الحلوة مفيدة أيضًا لصحة العين.