طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة.. في أقل من 10 خطوات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كيكة الزبادي واحدة من أنواع الكيك التي تحتوي على الزبادي كمكون أساسي في العجينة، وتعد هذه الكيكة خفيفة ورطبة بفضل إضافة الزبادي، ما يمنحها نكهة مميزة وقوامًا لينًا.

تتكون كيكة الزبادي بشكل عام من الدقيق، السكر، البيض، الزيت أو الزبدة، وملعقة من الفانيليا، ولكن العنصر الأساسي هو الزبادي، إذ يتم خلط هذه المكونات معًا للحصول على خليط العجينة، ويتم خبزها في الفرن حتى تنضج.

الجدير بالذكر إن كيكة الزبادي تتميز بقوامها الناعم والرطب، ويمكن تناولها كحلوى خفيفة في الإفطار أو الوجبات الخفيفة مع العائلة والأصدقاء، فإضافة الزبادي إلى وصفة الكيك تعطيها ميزة إضافية مما يجعلها خيارًا محببًا للكثيرين.

طريقة عمل كيكة الزبادي

وخلال السطور التالية، يقدم لكِ «هُن» طريقة عمل كيكة الزبادي، التي عادًة تُقدم طازجة مع الشاي أو القهوة، ويمكن تزيينها بالفواكه أو بطبقة خفيفة من السكر البودرة لمظهر جمالي إضافي.

المكونات

كوب من الدقيق

كوب من الزبادي

نصف كوب من الزيت

كوب من السكر

٣ بيضات

ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز (بيكنج بودر)

ملعقة صغيرة من الفانيليا

طريقة عمل كيكة الزبادي

تسخين الفرن وتحضير القالب:

قم بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ادهن قالب الخبز بالزيت ورشه بالدقيق لتجنب الالتصاق.

خلط المكونات الجافة:

في وعاء كبير، امزج الدقيق والسكر ومسحوق الخبز معًا.

خلط المكونات السائلة:

في وعاء آخر، اخفق البيض مع الزبادي والزيت والفانيليا جيدًا حتى تتجانس المكونات.

خلط العجينة:

أضف خليط الزبادي والبيض تدريجياً إلى خليط الدقيق والسكر وقم بخلطهم معًا حتى تحصل على عجينة ناعمة.

صب العجينة وخبزها:

اسكب العجينة في قالب الخبز المحضر وضعه في الفرن المُسخَّن.

اترك الكيكة تخبز لمدة تتراوح بين ٣٠-٤٠ دقيقة أو حتى يخرج عود خشبي نظيف بعد إدخاله في الوسط.

تبريد الكيكة

بعد الانتهاء من الخبز، اترك الكيكة تبرد في القالب لمدة عشر دقائق ثم قلبها واتركها لتبرد تمامًا على رف التبريد.

تقديم الكيكة:

قطع الكيكة إلى قطع مرغوبة وقدمها مع الشاي أو القهوة ويمكن تزيينها بالفاكهة الموسمية أو رشة من السكر البودرة.