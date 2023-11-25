حيلة تثبت تلف الدواجن واللحوم في الفريزر.. ما علاقة الجنيهات الفكة؟

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

حفظ اللحوم والدجاج وتخزين الأغذية بوجه عام داخل الفريزر «التبريد» هو حيلة السيدات وربات المنازل، وخاصة العاملات والأمهات منهن، فالأمر يوفر العديد من المجهود والتعب في التحضيرات، كما أنها حيلة للاحتفاظ ببعض الأكلات حتى وإن كانت في غير موسمها تارة أخرى، ولكن كيف للأمهات وربات المنازل معرفة مدى صلاحية الأغذية؟.

الرائحة وحدها ليست كافية لمعرفة مدى فساد الأطعمة داخل المبرد، خاصة اللحوم، فتغير لونها أيضًا دليل قاطع، ولكن ليست هذه الأمور وحدها كافية.

ويعد انقطاع الكهرباء واحدا من الأمور التي تؤثر على صحة الأغذية واللحوم المحفوظة، فإذا كنت من السيدات العاملات، أو اللاتي لا يقضين أوقاتا طويلة في المنزل، فإن من المؤكد عدم معرفتك بجميع الأوقات التي انقطع فيها التيار الكهربائي، إلا إن هناك حيلة قد تيسر عليكِ الأمر.

حيلة تثبت تلف الدواجن واللحوم في الفريزر

على الرغم من إن الأمر قد يبدو من الصعب معرفته، لكن يمكن لكافة السيدات معرفة مدى استمرار سلامة اللحوم والأغذية الموجودة، بحيل سهلة وبسيطة للغاية، إذ تتضمن خطوة بسيطة معرفة سلامة الأغذية المحفوظة في الفريزر أو تعرضها للفساد، كان موقع «برايت سايد» كشف عنها.

حيلة للتأكد من سلامة الغذاء

حيلة بسيطة تثبت إذا كان انقطع الكهرباء وفسدت الأغدية من عدمها، والتي تتضمن استخدام الجنيهات «الفكة»، فكل ما عليك ضع كوب مملوء بالمياه بالفريزر، وعند تجمدها وتحولها لثلج، كل ما عليك وضع «جنيه فكة» عملة معدنية أعلى الكوب، وحفظها في الفريزر رفقة الأغذية والأطعمة.

وخلال استخدام هذه الحيلة، عليكِ مراقبة هذا الكوب، فإذا وجدتي العملة المعدنية في قاع الكوب، فهذا يعني انقطاع التيار لفترة طويلة وذوبان الثلج، ومن ثم فساد الأطعمة، تخلصي منها في هذا الوقت على الفور، وإذا وجدتي العملة في المنتصف، فيمكن تجربة اختبار الرائحة واللون، ففي الغالب تكون الأغذية صالحة للاستخدام.

وإذا وجدتي العملة المعدنية في أعلى الكوب، فهذا يعني أن الأطعمة المحفوظة آمنة تمامًا.