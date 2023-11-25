دراسة تربط صحة الرئتين بنوع شهير من الفيتامينات.. «موجود في أكلة مش محبوبة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

في إحدى المجلات العلمية نُشرت دراسة أجراها باحثون في جامعة كوبنهاجن بالدنمارك تربط بين المستويات المنخفضة من فيتامين «ك»، وضعف أداء الرئتين وصحتهما، كانت النتائج هي أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين معين هم الأكثر عرضه للإصابة بالربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن، بحسب مجلة ERJ Open Research، ونقله موقع «سكاي نيوز».

دراسة تربط بين نقص فيتامين«ك» وصحة الرئة

بحسب الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة كوبنهاغن بالدنمارك، إن أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بالربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن ونقص وظائف الرئة هم من يعانون من نقص فيتامين «ك» الذي يلعب دورًا مهما في الحفاظ على صحة الرئتين.

وخلال الدراسة، قام الباحثون الدنماركيون بتجنيد أكثر من 4000 من سكان كوبنهاجن، تتراوح أعمارهم بين 24 و77 عاما، خضع فيها المشاركون لاختبار وظائف الرئة، يسمى بقياس التنفس، والذي يقيس كمية الهواء التي يمكن للشخص أن يتنفسها في ثانية واحدة، والحجم الكلي للهواء الذي يمكن أن يتنفسه في نفس قسري.

تعليق طبي على الدراسة

وخلال حديثه لـ«هُن» قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن نقص فيتامين «ك» الشهير بكونه موجود في الخضروات مثل السبانخ، يرتبط بإنخفاض كفاءة الرئتين وظيفيا، وزيادة مشاكل الرئتين، وبزيادة كيمياء الالتهابات، بالإضافة إلى إن إنخفاض هذا الفيتامين يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن والربو والصفير، كما يلعب أدوارًا رئيسية في الوظائف الفسيولوجية المختلفة مثل تخثر الدم، واستقلاب العظام، وتنظيم بعض الإنزيمات، يمكن أن يعمل كعامل مساعد لبعض بروتينات البلازما، وبالتالي يؤثر على الاستجابات المناعية والالتهابية بشكل خاص الخلايا التائية.

وأضاف «بدران» قائلا: «إن نقص فيتامين ك يقلل من كفاءة وظائف الرئة، إذ تبين ذلك فى حالات مرضى كوفيد-19 الشديد، حيث كان يسبب خللاً في آلية تخثر الدم ، ويسرع تدهور الألياف المرنة في الرئتين عف استقلاب فيتامين ك كان الحلقة المفقودة المحتملة بين الجلطات الدموية وتلف الرئة في مرضى كوفيد-١٩، وفيتامين ك متوفر فىالخضروات الورقية الخضراء بما في ذلك الكرنب، والسبانخ، والقرنبيط، والخس والبازلاء، التوت الأسود، والتوت الأزرق؛ الفواكه الخضراء، مثل فاكهة الكيوي، والأفوكادو، والجوافة، والبرقوق أيضًا».