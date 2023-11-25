مع بداية فصل الشتاء.. حيلة سحرية لتنظيف المطبخ الألومنتال في خطوات سهلة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع دخول فصل الشتاء، ترغب الكثير من السيدات في تنظيف المطبخ، ويجد البعض منهن صعوبة في التخلص من الأتربة والدهون الموجودة على المطابخ المصنوعة من الألوميتال، إذ تحرص العديد من ربات البيوت على إزالة أي نوع من الدهون المتراكمة على الأسطح، لذا تستعرض «هن» خلال الفقرات التالية، أفضل الطرق لجعل المكان نظيف ويساعد على الشعور بالراحة خلال ساعات الطهي الطويلة يوميًا.

طرق تنظيف المطبخ الألوميتال

تعتبر المطابخ الألوميتال واحدة من أفضل أنواع المطابخ التي تفضل معظم ربات البيوت اختيارها، فهو يتميز بشكله الأنيق وقدرته على تحمل الأشياء الثقيلة والحرارة العالية، وفي السطور التالية نوضح أبرز الوصفات التي تسهل من تنظيفه بأسرع طريقة وبأقل المكونات غير المكلفة:

مكونات تنظيف المطبخ الألوميتال:

- 3 أرباع كوب من الدقيق الأبيض.

- كوب واحد كبير من الخل الأبيض.

- ملعقة كبيرة من الملح.

خطوات تنظيف المطبخ الألوميتال:

- الخطوة الأولى: احضري وعاء وضعي فيه ثلاثة أرباع كوب من الدقيق الأبيض وأضيفي إليه كوب من الخل الأبيض وملعقة كبيرة من الملح ثم امزجيهم معا جيدا.

- الخطوة الثانية: ضع المزيج على سطح الألوميتال بيديك، ويفضل ارتداء قفزات لليد ليدين، واتركيه لمدة 10 دقائق على الأقل حتى يجف تماما.

- الخطوة الثالثة: اجلبي طبقًا واسعًا وضعي فيه كمية كبيرة من بيكربونات الصوديوم، وذلك لجعل الخليط أقرب إلى القوام الكريمي، ثم أضيفي إليه عصير الليمون تدريجيًا مع التقليب.

- الخطوة الرابعة: عن طريق استخدام قفازات اليد، ابدأي بتوزيع خليط البيكربونات على الألوميتال، ثم استخدمي فرشاة تنظيف ناعمة مبللة بالماء لفرك الأسطح.

- الخطوة الخامسة: بعد الانتهاء من تنظيف الألوميتال جيدا، يفضل لربات المنازل استخدام قطعة من القماش المبللة، مع إضافة قطرات صغيرة من زيت عطري لتلميع السطح.