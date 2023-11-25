عاجل.. مفاجأة في طقس الساعات المقبلة.. وتحذير من خروج هذه الفئات

القاهرة - سمر حسين - صحة

ما زالت التقلبات الجوية تتوالى تباعاً، فبعد الطقس البارد للمنخفص الذي ضرب البلاد الايام القليلة الماضية، ثم ارتفاع في درجات الحرارة، تحذر الأرصاد في الساعات المقبلة من الرياح المثيرة للرمال والأتربة، لهذا السبب يحذر أطباء الصدر، مرضى الحساسية والجيوب الأنفية من خروج فئات معينة في ظل هذا الطقس، نعرضهم في السطور القادمة.

تحذير من خروج هذه الفئات

بعد التوقعات الجديدة لحالة الطقس والتي تشير لوجود رياح محملة بالاتربة، حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، من خروج الأطفال وكبار السن، ومرضى الحساسية والمناعة الضعيفة والجيوب الأنفية من الخروج خلال فترات الرياح والاتربة، وذلك خلال حديثه لـ«هُن» إذ نصح بضرورة خضوع الأطفال للقاحات الإنفلونزا، واستخدام بخاخ الأنف بشكل مستمر لمرضى حساسية الصدر في حالة الخروج الضروري في تلك الأجواء، وإذا ساء الأمر بهم اللجوء فوراً للطبيب بدلاً من العلاجات المنزلية.

عادات لابد من اتباعها في طقس الأيام المقبلة

كما نصح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«هن» بضرورة ارتداء الكمامة لأنها تحمي مرضى الحساسية من تسرب الأتربة إلى رئتيهم، مع ضروري التعود على وجود الكحول، إذ أن الفيروسات التنفسية لم تنتهي بعد، بل تظهر متحورات أخرى، ومن المهم لمرضى الحساسية والمناعة أيضاً تناول الأطعمة الصحية مثل الخضروات الورقية التي تحتوي على فيتامين «ك» الذي من شأنه تعزيز صحة الرئتين