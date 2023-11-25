دراسة تكشف مفاجأة: الأطفال يتعلمون اللغة قبل الولادة.. «السر في الأم الرغاية»

القاهرة - سمر حسين - ماما

هناك بعض الأمهات الحوامل يفضلن الحديث بشكل مستمر مع الآخرين، ربما يكون الأمر مزعجا للبعض، ولكن يجهلون أن هذا يكون مفيدا للطفل، إذ وجدت دراسة حديثة أن الدردشة المستمرة تمنح الطفل انطلاقة عندما يتعلق الأمر بتعلم التحدث وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

الأطفال يتعلموا اللغة قبل الولادة

وجد الباحثون في جامعة باريس ديكارت في فرنسا وجامعة بادوفا في إيطاليا خلال الدراسة، إن الطفل يبدأ في تعلم اللغة قبل ولادته، إذ اكشتفوا في التجارب نشاطًا متزايدًا في أدمغة الأطفال حديثي الولادة عندما سمعوا اللغة التي تعرضوا لها في أغلب الأحيان في الرحم.

لم تبحث الدارسة متى يصبح الأطفال متقبلين للغة المنطوقة أثناء وجودهم في الرحم، على الرغم من أنه من المعروف أن الجنين يبدأ سماع الأصوات في المراحل المتأخرة من الثلث الثاني وبداية الثلث الثاني من الحمل، لذلك لا ينبغي على الأمهات الحوامل أن يخافوا من الدردشة بشكل مستمر.

سماع الأصوات خارج الرحم

يمكن للجنين أن يبدأ في سماع الأصوات خارج الرحم، بين الشهر الخامس والسابع من الحمل، كما أن يمكن للأطفال الذين لم يولدوا أن يتفاعلوا مع الموسيقى التي يتم تشغيلها خارج الرحم، وذلك عن طريق تحريك أفواههم وألسنتهم، حسبما كشفت دراسة أجريت عام 2015.

وأشار الباحثون إلى أن المواليد الجدد يفضلون صوت أمهاتهم على الأصوات الأخرى ويُظهرون تفضيلاً للغة التي تحدثت بها أمهاتهم أثناء الحمل على اللغات الأخرى.

ووفقا للدراسة، فإنه تمت مراقبة 33 طفلاً حديث الولادة من أمهات يتحدثن الفرنسية باستخدام تخطيط الدماغ (EEG) في مستشفى روبرت ديبري في باريس بين يوم وخمسة أيام بعد الولادة.