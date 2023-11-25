الذكاء الاصطناعي يكشف سرطان الرئة لغير المدخنين… بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - تمكن باحثون من مركز أبحاث تصوير القلب والأوعية الدموية التابع لمستشفى ماساتشوستس العام، وكلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن، من تطوير أداة ذكاء اصطناعي تستطيع معرفة الأشخاص المعرضين للإصابة بسرطان الرئة وغير مدخنين.

ووفقاً للدراسة، فإن الباحثين طوّروا نموذج «CXR-Lung-Risk» باستخدام 147,497 صورة بالأشعة السينية للصدر، لنحو 40,643 مدخناً من دون أعراض وغير مدخنين للتنبؤ بمخاطر الوفيات المرتبطة بسرطان الرئة، نقلا عن البيان.

ومن بين 17407 مرضى شملتهم الدراسة، بمتوسط عمر 63 عاماً، تم اعتبار 28 % منهم مرتفعي الخطورة من خلال نموذج الذكاء الاصطناعي، وتم تشخيص إصابة 2.9 % من هؤلاء المرضى بسرطان الرئة لاحقاً.

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