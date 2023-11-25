أغلى 4 فساتين في التاريخ.. أحدها سعره اقترب من 5 ملايين دولار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تهتم الأميرات والفنانات باختيار أفضل الإطلالات الأنيقة، خاصة فيما يتعلق بالفساتين في المناسبات الكبيرة، وبعضها تكون باهظة الثمن، وعُرض معظمها في مزادات كبيرة لبيع أهم التصميات التي ارتدتها معظم نجمات السينما والأميرات، وفي السطور التالية تستعرض «هن»، أغلى الفساتين على مر التاريخ، بحسب ما ذكرته مجلة «elle» الفرنسية.

فستان مارلين مونرو سعره 4.8 مليون دولار

جرى تصميم هذا الفستان في عام 1961، لمصمم الأزياء Jean-Louis Berthaulto، وكان ذلك من أجل النجمة الراحلة مارلين مونرو عند تأديتها لإحدى الأغاني في حفل عيد ميلاد الرئيس الأمريكي السابق جون إف كينيدي، وبيع الفستان المرصع بالترتر في مزاد بمبلغ وصل إلى 4.8 مليون دولار في عام 2016، ولا يزال الفستان واحدا من أكثر القطع أهمية في تاريخ الموضة على مستوى العالم.

فستان الممثلة الأمريكية نيكول كيدمان 2 مليون دولار

ارتدت الممثلة والمغنية الأمريكية نيكول كيدمان فستانًا باللون الأصفر الساحر، في إطلالة مميزة، وتُعد هذه القطعة المطرزة من دار الأزياء الشهيرة كريستيان ديور، وجرى تصميمها على يد جون جاليانو، وارتدتها النجمة في النسخة الـ69 لحفل توزيع جوائز الأوسكار في عام 1997.

فستان زفاف جريس كيلي: 550 ألف دولار

ارتدت هذا الفستان الممثلة الأمريكية الشهيرة جريس كيلي، في حفل زفافها من الأمير رينييه أمير موناكو، وهو يعد من التصميمات التي تصنف على أنها مصدر إلهام لفساتين الزفاف على مستوى العالم، ووصل سعر التصميم إلى نحو 60 ألف دولار في عام 1956، وهو ما يعادل أكثر من 550 ألف دولار في عام 2021.

فستان الأميرة ديانا سعره 137500 دولار

قررت الأميرة الراحلة ديانا ارتداء فستان سهرة شيفون حريري من تصميم كاثرين ووكر Catherine Walker، لأكثر من مرة، الأولى كانت خلال جلسة تصوير بعدسة تيرينس دونوفان، للعرض الأول للأوبرا في عام 1989 ومرة أخرى في مهرجان كان السينمائي عام 1997، وجرى بيع الفستان بالمزاد العلني، وتعدى سعره 137 ألف دولار.