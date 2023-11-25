الامارات | مطعم "الطلبات الخاطئة" إذا طلبت المكرونة يقُدم لك "البرجر"..والسبب غريب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 نوفمبر 2023

يشتهر أحد المطاعم في اليابان بـ«مطعم الطلبات الخاطئة» بسبب للأخطاء التي تقع عند توصيل الطعام إلى الزبائن، وذلك لأن جميع العمال الذين يعملون فيه مصابون بالخرف.

و قال بعض زبائن المطعم إنهم طلبوا الهمبرغر وحصلوا على طبق من الزلابية، وتناولوه بسعادة، في حين قال آخرون، إنهم حصلوا على سلطة الجمبري عوضاً عن طلباتهم المختلفة، ومع ذلك خرجوا من المطعم سعداء وراضين.



وذكرت وسائل اعلام محلية انه «بدلاً من التعامل مع الخرف على أنه مخيف، ومحبط فإن رواد المطعم يصفون التجربة بأنها لطيفة، وسعيدة، ومضحكة، واجتماعية، ومريحة».

وهذا التجربة ليست الأولى في اليابان حيث قام أحد المقاهي في ضاحية سينجاوا غرب طوكيو بتوصيف كبار السن المصابين بالخرف للعمل نادلين ليوم واحد في الشهر. وجاءت هذه الفكرة من مالك سابق للمقهى لديه أحد والديه مصاب بالخرف، وقد وافق المالك الجديد على السماح له بتأجير المساحة كل شهر باعتبارها «مقهى للمصابين بالخرف»، ويعمل المنظمون الآن مع الحكومة المحلية للتواصل مع مرضى الخرف في المنطقة.