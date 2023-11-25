معلومات عن طفلة «روح الروح».. «ملحقتش تشوف أبوها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«روح الروح هاي».. بقلب ينفطر لم يصدق أنها رحلت عنه، يحمل الجد الفلسطيني خالد نبهان حفيدته في مقطع فيديو أصبح من أشهر المقاطع المؤثرة في حرب «طوفان الأقصى» التي بدأت في الـ7 من أكتوبر، حتى الآن لكن قطعتها هدنة الأمس، والتي بثت في نفوس الصغار أملًا في أن تنتهي الحرب، لكن من هي طفلة «روح الروح»؟ هذا ما نستعرضه في هذه السطور التالية.

معلومات عن طفلة «روح الروح»

عبر منصات التواصل الاجتماعي انتشر فيديو وداع الجد الفلسطيني خالد لحفيديه ريم وطارق، لكن وداع ريم كان حارًا، وكأن قلبه ينفطر غير مصدق استشهادها، وهو يقول: «أي حاجة بدها بجيبلها، أي حاجة، روح الروح هذي»، وتنتشر بعدها العديد من الفيديوهات المبهجة للصغيرة.

وبحسب حديث أحد أقاربها لـ«هن» والمواقع الفلسطينية، نقدم أبرز المعولمات عنها:

- طفلة روح الروح، اسمها الحقيقي ريم علي بدوان.

- لم تتجاوز الـ5 أعوام.

- قصف الاحتلال منزلهم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

- استشهدت هي وأخيها الصغير طارق، بينما نجت أمها وأخيها الثالث، ولم تحظى برؤية والدها العائد إليها من مصر.

طفلة «روح الروح» أبكت الملايين

وعبر منصات التواصل الاجتماعي، تأثر الناس لمشاهدة فيديو الوداع الأخير لها من جدها، وكتبت إحدى السيدات: «نفسيا أصبحت أسوأ وأسوأ من يوم ما شوفت الفيديو ده بالذات لأنها شبه ولادنا أوي، القطتيتن بتوع شعرها طولها جسمها دي اتكفنت بالبامبرز، حضن أبوها زي حضننا لأولادنا وبوسنا ليهم في كل حتة، الواحد فعلًا برا الوضع بيكون هيتجن بس لولا رحمة ربنا وربطه على قلوبهم كان الوضع مأساوي بس ربنا يصبرهم ويزيد إيمانهم، صعبوا علينا الدنيا لأننا أضعف من أننا نعمل أي حاجة».