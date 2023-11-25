بعد وفاة رجل في فرنسا بسببها.. ما الأعراض الخطيرة للدغات بق الفراش؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مازال بق الفراش يثير الجدل بتواجده الغزير في فرسا، ومؤخرًا تسبب في وفاة رجل مسن في مدينة ليون، وتسببت تلك اللدغات في حدوث نزيف دماغي للرجل حتى الوفاة، وبحسب موقع «هيلث لاين» الطبي المتخصص، فإن لدغات بق الفراش تتسبب في العديد من الأمراض الخطيرة بينها التهاب الأوعية اللمفاوية والإكزيما الناتجة عن الحكة الشديدة نتيجة اللدغة.

وفاة رجل نتيجة لدغة بق الفراش

وتسببت لدغات بق الفراش المنتشر في فرنسا في وفاة رجل مسن يبلغ من العمر 87 عامًا في مدينة ليون، أثناء محاولته مكافحة بق الفراش في منزله، بحسب صحيفة Parisien الفرنسية، وعُثر على الرجل المتوفى بصحبة شقيقه الذي يبلغ من العمر63 عامًا فاقدًا للوعي ليتم نقلهما إلى قسم الأعصاب بالمستشفى، وقال نجل المتوفى للصحيفة: «قال الأطباء إن والدي أصيب بنزيف في الدماغ».

وكان المتوفى يحارب بق الفراش بنوع من السموم المحظورة، وهي مادة «Sniper 1000 EC»، لذلك تعتقد الشرطة أنها السبب وتحقق وراء وجودها في المنزل.

خطورة لدغات بق الفراش

وتتسبب لدغات بق الفراش في ظهور أعراض غير متوقعة، بحسب موقع مايو كلينك الطبي، وتكون كالتالي:

- تشبه أعراض لدغات بق الفِراش أعراض لدغات الحشرات والطفح الجلدي الأخرى.

- ظهور بقع ملتهبة، غالبًا ما تكون بها نقطة أدكن في الوسط.

- مثيرة للحكة.

- مرتبة بشكل خط حاد أو تجمُّع.

- تظهر على الوجه والرقبة والذراعين واليدين.

- قد لا يظهر على بعض الأشخاص أي رد فعل تحسسي للدغات بق الفِراش، فيما يواجه البعض الآخر رد فعل تحسسيًا قد يشمل الحكة الشديدة أو ظهور بثور أو طفح جلدي، وهذه الحالة تستدعي زيارة الطبيب فورًا.

أماكن تواجد بق الفراش

وينتشر بق الفِراش حول الأماكن التي ينام فيها الأشخاص أو بالقرب منها، ويمكن العثور عليه في الأماكن التالية:

- الملابس.

- الأمتعة.

- أغطية الأسرّة.

- هياكل المراتب.

- نوابض هياكل المراتب.

- المراتب.

- رؤوس الأسرّة.

- الأغراض القريبة من الأسرّة.