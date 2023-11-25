معلومات عن الفنانة نهال نبيل بعد حفل زفافها.. صاحبة أغنية مسلسل سارة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بإطلالة رقيقة وجذابة ظهرت عروس الوسط الفني الجديدة المطربة نهال نبيل، التي أقيم حفل زفافها على شاب من خارج الوسط الفني، بحضور الأهل والأصدقاء، وفي دقائق معدودة انتشرت صور الحفل عبر منصات التواصل الاجتماعي ومعها عبارات التهنئة للعروسين.

من هي نهال نبيل

ونستعرض في السطور التالية معلومات عن نهال نبيل بعد حفل زفافها مؤخراً وبحسب صفحتها الشخصية على «انستجرام»، ومعلومات سابقة في «الوطن»:

- اسمها نهال نبيل، تبلغ من العمر 32 عاماً.

- شقيقة الفنان خالد نبيل.

- بدأت الفن بين عامي 2003 و2004 حيث اشتركت بقسم الطرب في برنامج استوديو الفن.

- فازت بالميدالية الفضية، ثم بعد ذلك اشتركت بحفلات ليالى التليفزيون بجانب مجموعة من كبار المطربين مثل أنغام وحمادة هلال.

- قدمها سيد حجاب للملحن ياسر عبد الرحمن لتغني تتر مسلسل سارة عام 2005 «كان ياما كان- بنحبك يا دنيا بجد».

صور زفاف المطربة نهال نبيل

انتشر صور لحفل زفاف المطربة نهال نبيل عبر منصات التواصل وبين اصدقائها، الذين حضروا حفل زفافها في الساعات القليلة الماضية في القرية الفرعونية.

أما عن إطلالة المطربة نهال نبيل، فقد ارتدت فستاناً أبيض بسيط، ذو فتحة بسيطة إلى ركبتيها ومعه طرحة طويلة من التل، ومعه أيضاً ارتدت عقدا يناسب الإطلالة الهادئة والكلاسيكية، وفي المساء بعد عقد القران ارتدت «نبيل» في إطلالتها الثانية فستان قصير بقصة الـ«كات» مع طرحة من الستان الأبيض القصير، وظهرت وهي ترقص بجانبها زوجها، وحضر الزفاف الفنان يحيى علاء الذي شارك مقطع فيديو منه عبر صفحته الرسمية على انستجرام

وخلال حفل الزفاف التقطت نهال نبيل عدة صورًا رومانسية بجانب زوجها، وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.