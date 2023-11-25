عاجل.. تعرف على موعد العاصفة الرملية.. وتحذير مهم لهذه الفئة

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من القلق تنتاب الأمهات فور التغير الأول في حالة الطقس، إذ تخشى على إصابة أطفالهن بالأمراض التنفسية، والفيروسية، وكل أمراض فصل الشتاء، خاصة عندما يكون الأطفال من ذوي المناعة الضعيفة.

وخلال الأيام المقبلة، تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية، وتباينًا في درجات الحرارة، مع التعرض لظواهر جوية مختلفة بين اليوم والآخر.

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم، السبت، بوجود غطاء سحابي يؤثر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، إذ يعمل على حجب جزء كبير من آشعة الشمس، واحتجاز الأتربة والرمال المثارة على سطح الأرض والناتجة من الرياح الجنوبية الغربية النشطة والتي تنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية.

وحذرت الهيئة من يعانون من حساسية الصدر والجيوب الأنفية بمراعاة الحالة الجوية وارتداء الكمامات عند الخروج من المنازل.

احمي أولادك في خطوات من العاصفة الرملية

وتبحث الأمهات عن طرق ونصائح للحفاظ على أولادهن، من خطورة الأتربة والرياح المحملة بالرمال، خاصة حال معاناتهم مع الجيوب الأنفية.

تحذيرات عاجلة من «الصحة» لحماية أولادك من خطر العاصفة الرملية

وعادًة تحرص وزارة الصحة والسكان، خلال التقلبات الجوية، والطقس المتغير، على تقديم النصائح العاجلة عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وذلك لحماية الأطفال من العواصف الرميلة .

وكانت «الصحة» قدمت عدة نصائح على الأمهات اتباعها لحماية أطفالهن من مخاطر العاصفة الرملية، جاءت على النحو التالي:

- حاولي تجنب خروج الأطفال من المنزل خلال أوقات الأتربة إلا في حالات الضرورة.

- ضرورة ارتداء طفلك للملابس المكونة من عدة طبقات، وذلك حال الخروج من المنزل

- ضرورة ارتداء الكمامة، وتغطية الأنف جيدًا عند الخروج من المنزل.

- تناول طفلك للفواكه والخضراوات والأطعمة التي تقوي بالمناعة.

- تناول المشروبات الساخنة للتدفئة، مثل الينسون والقرفة والزنجبيل.

- على الأمهات وربات المنازل، إغلاق نوافذ المنازل جيدًا، لمنع دخول الأتربة والغبار إلى الغرف.

- الاهتمام بنظافة الأرضيات وجميع الأسطح، حتى لا تلتصق عليها الأتربة التي تضر بصحة طفلك.

- احرصي على تناول عسل النحل والليمون.

- استخدام الكحلول الملحي، أو طارد البلغم للأطفال.

- تناول المياه باستمرار.