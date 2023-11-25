هل تعلم ما تأثير كتم العطس على العين والدماغ؟- طبيب يكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

العطس هو رد فعل لا إرادي يُستخدم لطرد المواد الغريبة من الأنف، ويتم التحكم فيه بواسطة مركز في الدماغ يسمى "مركز العطس".

على الرغم من فوائد العطس إلا أن كتمه يصيبك بالعديد من الأضرار الخطيرة.

وحذر الدكتور محمد مهري أخصائي جراحة الفم والوجه والفكين، خلال مشاركته في مداخلة هاتفية مع برنامج سيدتي المذاع عبر قناة روتانا خليجية، من إن كتم العطس شيء ضار، وهو خروج هواء بضغط عالي جدا من الرئة عن طريق الأنف أو الفم.

وأضاف أخصائي جراحة الفم والوجه والفكين: "إذا منع أي فرد العطس وأغلق مخرج الهواء فلن يستطيع الخروج، ومن ثم يتم طرده عن طريق التجاويف الموجودة بالوجه، وهذا ليس شائع ولكنه يحدث".

وتابع محمد: "عن طريق هذه التجاويف فإن أقرب مكان يمكن أن يؤثر فيه الهواء هو العين، ومن المحتمل أن يخترق التجويف الوجهي ويصل إلى الدماغ".

وأوضح مهري: "العطس يساعد على تنظيف وتخلص الرئة من الأجسام البكتيرية، لذا فإذا منع ولم تخرج هذه البكتيريا في الهواء عن طريق الأنف والفم وانتقلت إلى الجيوب الأنفية، هذا يؤدي إلى الإصابة بالالتهابات والعدوى".

ولفت: "العين هي أول شيء يتأثر ويتسبب ذلك في إغلاقها، وأيضا تنتقل الالتهابات أو العدوى عن طريق التجاويف إلى أعصاب العين ما يؤثر عليها".

وأشار: "أغلب الأشخاص تشعر بالحرج من العطس، لكن الحقيقة هو شيء رباني يجب التخلص منه عن طريق الفم والأنف، لأن التجاويف التشريحية في الوجه كثيرة، ومن المحتمل أن تؤثر على العين والدماغ أيضا".

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