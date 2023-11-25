منها غسل الأطباق.. احذر عدم القيام بالأعمال المنزلية يعرضك لغرامة في هذه الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في قرار غريب، قرر المسؤولون في حكومة إحدى المقاطعات في الصين فرض غرامات على الأشخاص الذين لا يقومون بالأعمال المنزلية كترتيب أسرتهم أو غسل الأطباق.

ووفق صحيفة express، جاء هذا القرار كجزء من السياسات الصارمة الجديدة، في مقاطعة بوج في سيتشوان.

وأعلنت السلطات فرض غرامة قدرها 1.4 دولار (1.12 جنيه إسترليني)، على الأشخاص الذين لا يرتبون أسرتهم أو يتركون الأطباق دون غسلها وسلوكيات أخرى، كما أضافت غرامة قدرها 2.8 دولار على الأشخاص الذين يجلسون القرفصاء أثناء تناول الطعام.

وزعم المسؤولون أن السياسات الجديدة يتم تطبيقها لتحسين الظروف المعيشية في المنطقة.

وتحدد السياسة الجديدة، التي تحمل عنوان "المعايير الدقيقة للريف الجديد لبيئة المستوطنات البشرية"، حاليًا 14 فئة من السلوكيات التي تخضع للغرامات.

لكن هذه الخطوة أثارت جدلا في جميع أنحاء الصين، حيث بدأ المواطنون في التساؤل عما إذا كان ينبغي السماح للحكومة بالتدخل إلى هذا الحد في حياتهم المنزلية.

وإن كنت تتساءل عن كيفية معرفة السلطات بما يحدث داخل منزل أحدهم، فإن المسؤولون سيحددون العقوبات بعد تفتيش المنازل، حيث سيتم التحقق من وجود شبكات العنكبوت أو الفوضى في أي صورها.

وفي مثل هذه الحالات، تتراوح الغرامات من ثلاثة إلى 10 يوانات وإذا كرر شخص أو أسرة المخالفة، فسوف تتضاعف الغرامات.

وصرح نائب مدير المقاطعة أن الهدف من هذه السياسة هو معالجة المشكلة المنتشرة المتمثلة في "الظروف المعيشية الفوضوية وغير المنظمة".

وقال إن الغرامات لا تزال في مرحلة الصياغة، لكنه ينوي استخدامها كرادع لمساعدة القضايا الحالية التي تواجه المنازل الريفية.

وتابع: "عندما تزور منزل أحد المزارعين، غالبًا ما يكون الوضع مزري، فالبيئة قذرة وفوضوية، وتتميز بشبكات العنكبوت، والأشخاص الذين يتناولون الطعام على الأرض، مع وجود العديد من البعوض والكلاب على مقربة منهم، ولكي أكون صادقا، لا يمكن للغرامات أن تعالج هذه المشاكل بشكل فعال، نحن نستخدم الغرامات كوسيلة للردع".

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