أسوأ في الصباح.. 3 علامات تحذيرية تنذر بسرطان الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

سرطان الدماغ هو نمو غير طبيعي للخلايا في الدماغ، وتختلف أعراضه اعتمادًا على الجزء الدقيق من الدماغ المصاب، ومدى بطء أو سرعة نمو الورم.

وحذر يوهانس أويس، الطبيب العام البريطاني في عيادة برودجيت العامة في لندن، إنجلترا، من 3 علامات بمثابة "جرس إنذار" لسرطان الدماغ تزداد سوءً في الصباح، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

1. الصداع المستمر

إحدى العلامات الأكثر شيوعًا والمبكرة التي تزداد حدة في الصباح أو عند النوم، وتكون مصحوبة بالغثيان والقيء.

والصداع الناجم عن أورام المخ لا يمكن تخفيف أعراضه عن طريق تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية.

2. تغيرات الرؤية

يعاني الأشخاص المصابون بهذا المرض عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها، أو فقدان الرؤية المحيطية، أو حتى ظهور مفاجئ لاضطرابات بصرية مثل الأضواء الساطعة أو البقع العمياء.

3. النوبات

هي اضطرابات في نشاط الدماغ تؤدي إلى حركات غير إرادية أو تشنجات.

كما يعاني الشخص المُصاب من ضعف غير مبرر أو تنميل في الذراعين، وصعوبة في التحدث، ومشاكل في التوازن أو التنسيق.

ومما يثير القلق أن النوبات قد تكون مصحوبة أيضًا بفقدان الوعي.

أضاف الطبيب، بالرغم من خطورة هذه الأعراض، إلا أنها يمكن أن تكون ناجمة أيضًا عن حالات صحية أخى، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون الصداع نتيجة للإصابة بالصداع النصفي أو التوتر، وقد تحدث تغيرات في الرؤية بسبب مشكلات في العين.

فضلا عن، تحدث النوبات نتيجة الإصابة بالصرع، والضعف أو التنميل نتيجة لضغط العصب أو حالات عصبية أخرى.

لذلك، من الضروري الذهاب للطبيب المختص فورًا إذا لاحظت أي من هذه الأعراض، لتشخيص السبب الدقيق.

يعد الاكتشاف والتشخيص المبكر لأورام المخ أمرًا بالغ الأهمية لنجاح العلاج والحصول على نتائج أفضل.

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