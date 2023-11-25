أفراح الشتاء تبدأ بـ 1000 جنيه.. أرخص أماكن لحفلات "كتب الكتاب"- لن تتوقع سعرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

مع بدء فصل الشتاء، تبدأ العروض والخصومات على حجز قاعات الأفراح والأماكن المتاحة لحفلات الزفاف وعقد القرآن والخطوبة.

لذلك نستعرض لكم مجموعة من أرخص الأماكن لحفلات عقد القرآن لشهر ديسمبر، ويناير القادم.

روف فندق jewel plaza

يتواجد روف الفندق بداخل نادي المعادي للقوات المسلحة، ويتمتع الروف بإطلالة مميزة على النيل، كما أن سعره مناسب لعقد حفلات "كتب الكتاب"، وهي كالآتي:

رسوم حجز المكان لمدة 3 ساعات 1000 جنيه

كوشة مزينة بالورود، دي جي، ديكورات المكان، سنتر بيس.

البوفيه:

الفرد الواحد 100 جنيه:

سوفت درينك ومياه

الفرد 120 جنيه:

قطعة جاتوه، و ميني باتيه، وميني بيتزا، وكانز، ومياه.

الفرد 160 جنيه:

قطعة جاتوه، وساندوتش كفتة، وساندوتش بانيه، وكانز، ومياه.

الفرد 350 جنيه:

أزر خلطة، شريحة فراخ مشوية، وشريحة روم، وقطعتين كفتة، و3 قطع ورق عنب، وعيش، و4 عبوات سلطه لكل ترابيزة، و3 قطع جاتوه سواريه، وكانز، ومياه.

تاليندا

وهو روف بنادي الشرطة بالمعادي، ويتميز بتصميماته الجذابة ويطل على النيل مباشرة، ويتمتع بمجموعة من العروض لحفلات عقد القرآن أو الخطوبة، وهي كالآتي:

حجز المكان 5000 جنيه، ويشمل:

قطعة جاتوه وبيبسي، والدي جي، وإيجار المكان (كراسي وترابيزات والكوشة).

بالإضافة إلى 12% خدمة.

الروف

هو روف موجود بنادي ضباط المعادي للقوات المسلحة، وهو روف يتمتع بتصميمات مميزة وديكور مناسب لأجواء عقد القرآن أو حفلات الخطوبة

حجز المكان نهاري 2000 جنيه

حجز المكان مسائي 4000 جنيه

البوفيه

هاي تي1: ميني بيتزا، باتون ساليه، قطعة جاتوه، وكانز (50 جنيه)

هاي تي2: 2 ميني ساندوتش (بانيه، وكفتة)، قطعة جاتوه، وكانز (80 جنيه)

ميكس جريل: 3 قطع شيش طاووق، 3 قطع كفتة، أرز، سلطة، وكانز (170 جنيه)

اقرأ أيضا:

نوع عصير شهير يخفض ضغط الدم المرتفع.. احرص على تناوله

علامة تظهر على جلد الرجل تكشف الإصابة بسرطان الثدي

ذبابة سليمة تعيش في أمعاء رجل.. وهذا ماذا حدث له؟

"لسبب تافه".. طبيب يغادر غرفة العمليات أثناء عملية جراحية ويعرض 8 نساء للخطر

ليلى عبد اللطيف تكشف مفاجأة: ظهور شخصية سياسية بارزة بعد أنباء عن اغتيالها