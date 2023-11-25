3 علامات مبكرة لسرطان الكبد تظهر أثناء الوجبات.. اذهب للطبيب فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكبد هو أحد أهم أعضاء الجسم، وهو مسؤول عن عديد من الوظائف مثل، إزالة السموم من الجسم، وتخزين السكر، ومعالجة الدهون.

وسرطان الكبد هو نمو غير طبيعي للخلايا في الكبد، وفي مراحله المبكرة، لا يسبب ظهور أي أعراض.

لكن، كشف الطبيب البريطاني جوزيف أمباني، عن 3 علامات مبكرة تظهر أثناء أوقات الوجبات.

وقال أمباني: "يعاني الأشخاص المصابون بسرطان الكبد من فقدان الشهية أو يصبحوا غير قادرين على تناول الطعام كما كان من قبل بسبب آلام البطن أو الغثيان"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وتابع: "كما يشعر المصابون بالمرض بعد تناول كميات صغيرة من الطعام بالألم والانزعاج في منطقة المعدة".

وأضاف: "لذلك، التغيرات في الشهية يمكن أن تساعد على دق أجراس الإنذار والانتباه إلى خطورة الحالة".

وأوضح أمباني، أن هناك 10 علامات يصدرها جسمك كتحذير يجب الانتباه إليها، وتشمل:

آلام البطن.

فقدان الوزن غير المبرر.

فقدان الشهية.

اليرقان (اصفرار الجلد والعينين).

تضخم البطن بسبب تراكم السوائل.

ضيق التنفس.

التعب.

الضعف.

الغثيان.

القيء.

وتابع: هذه الأعراض يمكن أن تكون ناجمة عن حالات ليست سرطانية، لذا من الضروري استشارة الطبيب المختص عند ملاحظة أي من هذه العلامات".

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