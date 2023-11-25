ليلى عبد اللطيف: 2024 تشهد كارثة عالمية ودولة عربية تصبح غنية كما كانت واختفاء هذه الدولة بسبب زلزال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف عن توقعاتها خلال عام 2024 القادم.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج "أنا هيك" المذاع عبر قناة "الجديد" ويقدمه الإعلامي اللبناني نيشان: "دولة لبنان ستعود غنية خلال عام 2024".

وتابعت: "سنرى أبواب الهجرة مفتوحة من عدة دول أجنبية حول العالم".

وأوضحت العرافة: "فرنسا تعلن حالة الطوارئ خاصة في العاصمة باريس، وذلك بسبب حدث مؤسف".

وأشارت: "دولة تتعرض لزلزال بقوة 10 درجات، ما سيجعلها تختفي إلى حد بعيد وصادم عن خريطة العالم".

واستكملت: "مقتل أو اغتيال ملياردير بارز ومشهور في العالم في ظروف غامضة، ما يؤدي إلى حدوث فوضى إعلامية في عدة دول بالعالم".

وواصلت: "سيتعرض أحد البنوك المشهورة في العالم إلى فضيحة كبيرة، ما يؤدي إلى كارثة مالية واقتصادية خطيرة".

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