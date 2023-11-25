حسام موافي يكشف أضرار النوم 8 ساعات.. ماذا يحدث لجسمك؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

العديد من الطلاب خاصة المرحلة الثانوية، يعانون من مشكلة النسيان خلال ساعات المذاكرة، فرغم قدراتهم العقلية على الفهم وحل الأسئلة الصعبة، إلا أن المعلومات لا تثبت بطريقة صحيحة ولمدة طويلة في أذهانهم، ويصاب معظمهم بالنسيان، لذا تستعرض «هن» خلال الفقرات التالية، السبب الأساسي في الإصابة به، وأبرز النصائح للحصول على ذاكرة قوية والقدرة على الحفظ بشكل أسرع ولأطول مدة.

أسباب قلة التركيز خلال المذاكرة

وفي هذا السياق ذكر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، في تصريحات تلفزيونية، أن معظم طلاب الثانوية العامة، يواجهون صعوبة عند الدراسة، ويعانون من قلة التركيز ونسيان المعلومات على الفور، موضحًا أن السبب الرئيس خلف تلك المشكلة المرضية، هو استخدام الهاتف لفترات طويلة دون راحة، إذ يعد الموبايل من الأشياء التي تسبب حالة من التشتت وعدم القدرة على الفهم بشكل أسرع، مضيفًا أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين النيسان بكثرة واستخدام الهواتف الذكية.

وتابع «موافي»، أن القدرة على التركيز تحتاج إلى خلو المخ من أي مثيرات خارجية، ولكن إذا بدأ الطالب أو الشخص في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي باستمرار ومشاركة الفيديوهات والصور مع الأصدقاء، يحدث له خلل في الاستيعاب ويشعر بالإرهاق الشديد طوال الوقت.

نصائح لمعالجة مشكلة النسيان

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أنه لتجنب النسيان الكثير، يجب اتباع بعض النصائح المهمة، وأبرزها في السطور التالية:

- ضرورة ممارسة الرياضة بشكل مستمر، كونها تعمل على تنشيط الذاكرة والشعور بالحيوية والنشاط.

- عدم الإكثار من استخدام الموبايل لدرجة تصل إلى الإدمان.

- الحرص على استخدام عدد ساعات كافية من النوم.

- يجب تجنب النوم لمدة 8 ساعات متواصلة، إذ تسبب مشاكل صحية خطيرة، موضحا أن صلاة الفجر فرضها الله من أجل الحفاظ على صحة الإنسان وقطع نومه، وذلك بجانب كونها جانب ديني وروحاني.