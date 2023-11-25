وباء الالتهاب الرئوي للأطفال ينتشر من الصين للعالم.. ما طرق الوقاية منه؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع استقبال فصل الشتاء، تبدأ دومًا التحذيرات من الأمراض المرتبطة بهذا الفصل والتي تنتشر عادًة بين الأطفال، بسبب التقلبات الجوية وتغيرات الطقس.

وخلال الأيام القليلة الماضية، عاد الخوف مُجددًا من الصين، إذ حذرت منظمة الصحة العالمية بشأن زيادة حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي وتفشيه في شمال الصين.

وأكدت المنظمة أنه لم يتضح ما إذا كانت الحالات مرتبطة بالزيادة العامة في الأمراض التنفسية في الصين، إذ أرجعت لجنة الصحة الوطنية، إذ أن سبب زيادة الأمراض التنفسية هو إلغاء إجراءات مكافحة فيروس كورونا وتفشي مسببات الأمراض التي تؤدي إلى الإنفلونزا والالتهاب الرئوي والفيروس المخلوي التنفسي وفيروس كورونا، وغيرها.

وعلى الجانب الآخر، ردت الصين على البيان، مؤكدة أنها لم تكتشف أي مسببات أمراض غير عادية أو فيروسات جديدة لها أي علاقة بتزايد الإصابات المتعلقة بأمراض الجهاز التنفسي في شمال البلاد.

وباء الالتهاب الرئوي للأطفال ينتشر من الصين للعالم

في هذا الصدد، أجاب الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، حول مدى انتشار الالتهاب الرئوي من الصين للعالم، مؤكدًا أنه موجود بقوة خلال فصل الشتاء بين الأطفال، خاصة أصحاب المناعة الضعيفة، بكل الدول، خاصة أنه مرض تنفسي مرتبط بهذا الفصل.

أسباب الالتهاب الرئوي

وأشار «الحداد» لـ«هُن» إن المرض عادًة ما يكون ناتجًا عن الإصابة بفيروس الكورونا، أو المتحورات، أو الفيروس المخلوي والأمراض التنفسية.

الفئات الأكثر عُرضة بالالتهاب الرئوي

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة، إن الفئات الأكثر عُرضة بالالتهاب الرئوي، هم الأطفال الأقل من 5 سنوات، ومن يعانون من حالات طبية مستمرة مرتبطة بفيروسات الشتاء، ومن يدخنون بشراهة.

طريق الوقاية من الالتهاب الرئوي

كان مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها cdc، ذكر طريق الوقاية من الالتهاب الرئوي، والتي جاءت على النحو التالي:

- الاهتمام بنظافة اليدين باستمرار.

- ضرورة تطهير وتنظيف الأسطح التي يتم لمسها كثيرا.

- استخدام المنديل الورقي عند السعال أو العطس.

- تجنب تدخين السجائر، وتجنب التدخين السلبي.

- الحصول على لقاح الأنفلونزا.

أعراض الالتهاب الرئوي

ضيق التنفس

السعال

الشعور بالإرهاق

الشعور بفقدان الشهية

فقدان الوزن

وجود صعوبة في التنفس.

تراكم السوائل حول الرئتين.

تسمم الدم حال تدهور المرض.