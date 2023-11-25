شرطي هندي يُفصل من عمله بطريقة غير متوقعة.. والسبب إمرأة - ماذا فعل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

أثارت قضية شرطي في شرطة مومباي جدلاً واسعًا، بعدما تم فصله من عمله، بسبب علاقته بإمرأة.

وأتضح أن الشرطي كان على علاقة بإمرأة متزوجة، ووعدها بالزواج ثم تخلى عنها، وبدأ في التهرب منها.

وقال مسؤولون إن سلوك الشرطي سومناث أنجولي، الذي كان يعمل في قسم الأسلحة المحلية في تارديو بوسط مومباي، انتهك قواعد الخدمة وأساء إلى سمعة الشرطة.

وبحسب موقع “تايمز أوف انديا” كان الشرطي أنجولي على علاقة مع امرأة متزوجة، وقد بدأت هذه العلاقة منذ تعيينه في مركز شرطة جيه جيه في عام 2019.

وتجاوز الشرطي حدود السلوك المهني وأعطى اسمه للطفل الذي أنجبته المرأة، مع وعد بالزواج منها، حتى وقع على ورقة ختم تؤكد علاقتهما.

ولكن عندما اكتشفت المرأة خيانة الشرطي لثقتها، قررت الاتصال بالشرطة. وبعد التحقيق في القضية، تم إيقاف الشرطي عن العمل في انتظار إجراء تحقيق إداري.

وتم إعادة الشرطي للعمل لاحقًا ونُقل إلى قسم الأسلحة المحلية في تارديو، ولكن بعد استكمال التحقيقات، تم اتخاذ قرار بفصله من الخدمة بشكل نهائي.

وقالت شرطة مومباي في بيان إن “الشرطي سومناث أنجولي انتهك قواعد الخدمة المهنية، وأساء إلى سمعة الشرطة. وقد تم فصله من الخدمة بشكل نهائي”.

وأضاف البيان أن “الشرطة تلتزم بتطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين، ولن تتساهل مع أي سلوك مخالف للقواعد المهنية”.

وأثارت قضية الشرطي أنجولي ردود فعل غاضبة على ما فعله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر العديد من المستخدمين أن قرار فصله من الخدمة كان عادلاً.

اقرأ أيضا:

نوع عصير شهير يخفض ضغط الدم المرتفع.. احرص على تناوله

علامة تظهر على جلد الرجل تكشف الإصابة بسرطان الثدي

ذبابة سليمة تعيش في أمعاء رجل.. وهذا ماذا حدث له؟

"لسبب تافه".. طبيب يغادر غرفة العمليات أثناء عملية جراحية ويعرض 8 نساء للخطر

ليلى عبد اللطيف تكشف مفاجأة: ظهور شخصية سياسية بارزة بعد أنباء عن اغتيالها