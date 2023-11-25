من الفائز؟..خبير أبراج يتوقع نتيجة مباراة الأهلي و ميدياما في دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- آلاء نبيل:

تتجه أنظار مشجعي كرة القدم العربية والإفريقية مساء السبت، الساعة 9 مساءً، إلى ملعب القاهرة الدولي، الذي يستضيف مباراة الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بين فريقي الأهلي المصري و ميدياما الغاني.

وفي هذا الإطار نستعرض توقعات الأبراج في مواجهة الأهلي و ميدياما، حسبما يرى خبير الأبراج محمد صبحي في تصريح لـ"الخليج 365".

خبير الأبراج، يتوقع أن تتسم المباراة في البداية بالتهور والعصبية من قبل لاعبي الأهلي، ما يخلق بينهم حالة من عدم التفاهم في أرضية الملعب.

لكنه فجّر مفاجأة في توقعاته التي تخص ميدياما الغاني، حيث يكون لاعبيه أكثر حذرًا ما يجعلهم أكثر خطورة على نظيره خلال المباراة، وسيحاول اللاعب السويسري مارسيل كولر التدخل لتهدئة لاعبيه لإعادة التوازن بين لاعبي فريقه على فترات المباراة.

وفي النهاية توقع "صبحي" فوز النادي الأهلي المصري بصعوبة أو تعادل الفريقين.

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