نجل محمد ثروت وخطيبته لاعبة الأهلي يلغيان حفل زفافهما اليوم لهذا السبب (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهدت علاقة الحب التي جمعت بين أحمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت، وخطيبته لمى الشواربي، العديد من المحطات الصعبة والمواقف المريرة التي بدأت عقب خطبتهما في 2022، إذ تعرض أحمد ثروت لوعكة صحية شديدة، فقد على إثرها الحركة والنطق، بسبب إصابته بمرض نادر وخطير، جعله ضيفا مستديما على المستشفيات لعدة أشهر قبل العودة للوقوف على قدميه، كانت خلالها خطيبته الجندي المجهول والداعم الدائم.

عقد قران نجل محمد ثروت على نجمة النادي الأهلي

واليوم يحتفل الثنائي أحمد محمد ثروت ولمى الشواربي لاعبة النادي الأهلي لكرة اليد، بعقد قرانهما بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد كبير من لاعبي كرة القدم والفنانين، وبينهم أحمد جمال، وتامر حسني، ومحمد الشرنوبي وهيثم شاكر، وذلك من الساعة السابعة وحتى التاسعة مساءً.

لماذا قرر الثنائي إلغاء حفل الزفاف؟

الجدير بالذكر إن الثنائي، قررا إلغاء مراسم حفل الزفاف اليوم، والاكتفاء فقط بعقد القران، وقال العريس، أحمد ثروت لــ«الوطن» إنه ألغى مراسم الاحتفال والزفاف من أجل أحداث غزة.

لم تكن أحداث غزة المؤسفة وحدها هي سبب إلغاء حفل الزفاف، فخلال سبتمبر الماضي، أعلن أحمد ثروت، وخطيبته «لمى»، نيتهما إلغاء الحفل، والتبرع بعوائد الحفل لأحد التطبيقات الخاصة بعلاج المرضى، لدعم غير القادرين ومساعدتهم في فهم حالتهم المرضية، وفقًا لحديثهما في آخر لقاء لهما في برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية ON.

وكان أحمد ثروت، احتفل بخطبته على لمى الشواربي، في منتصف العام الماضي، بحضور عدد من نجوم الوسط الفني والأهل والأصدقاء، وأهدى لها حينها في الخطبة أغنية «وجودك فرق».