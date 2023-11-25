لاعبة بالنادي الأهلي ورفيقة مرضه.. معلومات عن لمى الشواربي عروس نجل محمد ثروت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قصة حُب كبيرة على غرار أفلام السينما، جمعت بين لاعبة النادي الأهلي السابق لمى الشواربي، وأحمد ثروت نجل الفنان الكبير محمد ثروت، شهدت الكثير من الأزمات والأوقات الصعبة، بعدما تعرض نجل محمد ثروت لوعكة صحية شديدة أثرت على حركته ونطقه، ولازم الفراش لأشهر، رافقته خلالها خطيبته قبل أن تكلل هذه القصة الرومانسية بالزواج اليوم.

عقد قران نجل محمد ثروت على نجمة النادي الأهلي

واليوم يحتفل أحمد محمد ثروت بعقد قرانه على لمى الشواربي كابتن منتخب مصر ولاعبة النادي الأهلي لكرة اليد، في أحد فنادق القاهرة، من الساعة الـ7 وحتى التاسعة مساءً، وذلك بحضور نجوم الفن والرياضة، وعلى رأسهم تامر حسني، وأحمد جمال، محمد الشرنوبي وهيثم شاكر وعدد آخر من الفنانين، ومحمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

من هي خطيبة نجل محمد ثروت؟

وقبل حفل الزفاف، وإطلالة العروس المنتظرة، يرصد «هُن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن خطيبة نجل محمد ثروت، وفقا للقاءات إعلامية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي:

- اسمها لمى الشواربي.

- تبلغ من العمر 27 عامًا.

- لعبت ضمن فريق كرة اليد النسائية بالنادي الأهلي.

- كابتن منتخب مصر لكرة اليد.

- قامت من قبل بتدشين حملة تحت شعار «إحنا الأبطال» للمطالبة بتكوين منتخب للسيدات.

- احتفلت لمى بخطبتها على أحمد ثروت في منتصف عام 2022 الماضي، بحضور بعض نجوم الوسط الفني والأهل والأصدقاء.

- أهدى لها نجل الفنان الشهير في الخطبة أغنية «وجودك فرق».

- رافقته خلال رحلة العلاج، وكانت توثق كل تفاصيلها بغرف المستشفيات وخلال العمليات، من خلال الصفحة الشخصية على «فيسبوك»، إذ علقت حينها قائلة: «اللهم إني أشهدك أننا راضون بكل قضائك وقدرك ونسألك العفو والرضا، وأن تلهمنا الصبر ولا تحمل بنا ما لا نعلم له تفسير ولا تبرير، واجعلنا ممن يحسنون الظن أنك على كل شيء قدير».

- قررت التخلي عن إقامة حفل زفاف، وتخصيص التكاليف لعلاج غير القادرين.