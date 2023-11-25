تخفض ضغط الدم والسكر.. إضافة هذا التوابل إلى وجباتك تقلل الكوليسترول الضار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

القرفة هي إحدى التوابل التي تُستخدم في مجموعة متنوعة من الأطباق والمشروبات، وذلك نظرًا لمذاقها المميز، واحتوائها على عديد من الفوائد الصحية.

فيما يلي، نذكر لكم الفوائد الصحية لإضافة القرفة إلى الوجبات، وفقًا لما جاء في موقع "Health".

- خفض نسبة السكر

لاحتوائها على مواد لها خصائص قوية مضادة للالتهابات ومرض السكري، مثل الكومارين وحمض السيناميك والأوجينول، ما يساهم في خفض مستويات السكر المرتفعة.

- تقليل الالتهاب

تساعد مركبات البوليفينول الموجودة في القرفة، على تقليل الالتهاب في الجسم.

- خفض ضغط الدم

المركبات الموجودة في القرفة، مثل السينامالدهيد، لها خصائص تمدد الأوعية الدموية، ومن ثم تساعد على خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم.

- خفض الكوليسترول الضار

تساعد القرفة على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، ما يجعله خيارًا مفيدًا للأشخاص المصابين بهذا المرض.

- تهدئة التهاب الحلق

تساهم القرفة في تنظيف الجيوب الأنفية وتقليل إنتاج المخاط، فضلا عن تهدئة التهاب الحلق، وهما من أكثر الأعراض المزعجة لنزلات البرد.

- دعم صحة القلب:

تساعد القرفة على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

- غنية بالفيتامينات والمعادن

القرفة من التوابل الغنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية، تحتوي ملعقة كبيرة من القرفة على 4 جرامات من الألياف، و68% من احتياجك اليومي من المنجنيز، و8% من الكالسيوم اليومي، و4% من الحديد، و3% من جرعتك اليومية من فيتامين ك.

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