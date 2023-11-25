بعد فوز هذه الدولة باللقب.. معلومات لا تعرفها عن كأس العالم لجمع القمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

نجحت بريطانيا في الفوز بالمركز الأول خلال النسخة الافتتاحية من بطولة كأس العالم لجمع القمامة (سبوجومي).

وبطولة كأس العالم لجمع القمامة هي مبادرة تهدف إلى زيادة الوعي بالقضايا البيئية، وفق صحيفة telegraph.

وجاء اسم سبوجومي من دمج اختصار كلمة سبورت أي رياضة بالإنجليزية مع الكلمة اليابانية جومي التي تعني سلة مهملات.

البطولة أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو، وضمت 21 فريقا من جميع أنحاء العالم.

وفاز الفريق البريطاني الذي حمل اسم "الشمال سينهض مجددا" على نظيره الياباني، صاحب البلد المضيف الذي احتل المركز الثاني، بحصوله على 9046.1 نقطة بعد جمعه 57.27 كيلوجرام من القمامة.

الفرق المكونة من ثلاثة أشخاص جابوا شوارع شيبويا وأوموتساندو لمدة 90 دقيقة مقسمة على فترتين بحثا عن النفايات ثم فرز ما جمعوه إلى فئات متشابهة.

وبعد الفوز، قالت سارة باري قائدة الفريق البريطاني: "ربما كانت الكثير من الفرق الأخرى أكثر مراعاة للبيئة وأقل ممارسة للرياضة، وقد نكون عكسهم، لكننا تعاملنا مع حاجتنا لتنظيف محيطاتنا وتقليل القمامة بمزيد من الجدية، كانت تجربة جيدة بالفعل".

تاريخ البطولة

تأسست البطولة في 2008 لتشجيع الناس على جمع القمامة من الأماكن العامة وذاع صيتها لدرجة تنظيم حوالي 230 مسابقة في اليابان هذا العام.

وقال ميتسويوكي أونو المدير التنفيذي للبطولة، إن أول هدف مهم هو حمل الأشخاص الذين لم يدركوا بعد مشكلة النفايات البحرية على استيعاب خطورة وجود المخلفات في المحيطات.

وأضاف: "الهدف الثاني من هذا الحدث هو توفير الفرصة لأولئك الذين يدركون القضية ويرغبون في اتخاذ بعض الإجراءات الواجبة".

ومن المقرر إقامة النسخة الثانية من بطولة سبوجومي في عام 2025.

اقرأ أيضا:

نوع عصير شهير يخفض ضغط الدم المرتفع.. احرص على تناوله

علامة تظهر على جلد الرجل تكشف الإصابة بسرطان الثدي

ذبابة سليمة تعيش في أمعاء رجل.. وهذا ماذا حدث له؟

"لسبب تافه".. طبيب يغادر غرفة العمليات أثناء عملية جراحية ويعرض 8 نساء للخطر

ليلى عبد اللطيف تكشف مفاجأة: ظهور شخصية سياسية بارزة بعد أنباء عن اغتيالها