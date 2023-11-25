آثار جانبية خطيرة وأعراض صادمة.. أطباء يحذرون من تناول دواء شهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الأسبرين دواء شائع الاستخدام يتناوله العديد من الأشخاص غالبًا لتخفيف الأوجاع والآلام والحمى، ويمكن استخدامه أيضًا لتقليل الالتهاب ومنع جلطات الدم.

ومع ذلك، مثل أي دواء، فإن له بعض المخاطر المحتملة، وفق صحيفة Express البريطانية.

وحذر الدكتور تشون تانج، المدير الطبي والطبيب في مركز بال مول الطبي بانجلترا، من أن تناول الأسبرين قد يؤدي إلى نزيف داخلي.

وقال: "يمكن للأسبرين أن يهيج بطانة المعدة، ما يؤدي إلى نزيف الجهاز الهضمي أو القرحة، وهذا الخطر أعلى لدى الأفراد الذين لديهم تاريخ إصابات بقرحة المعدة أو نزيف الجهاز الهضمي."

وأضاف الطبيب: "الأسبرين مضاد للتخثر، أي أنه يمكن أن يمنع تخثر الدم، وفي حين أن هذه الخاصية مفيدة لمنع جلطات الدم، إلا أنها يمكن أن تشكل خطرا على الأفراد الذين يعانون من اضطرابات النزيف أو أولئك الذين يتناولون أدوية أخرى مضادة للتخثر."

ومن جانبه، حذر الطبيب الصيدلي، عباس الكناني، من أن مخاطر الأسبرين قد تظهر على شكل نزيف متكرر في الأنف وكدمات بسهولة أكبر.

وقال الطبيب: "وإذا جرحت، فقد يستغرق النزيف وقتًا أطول من المعتاد حتى يتوقف".

وفي حالة وجود رد فعل تحسسي تجاه الأسبرين، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى وجود دم في البراز.

كما كشف عباس: "بعض الناس يصابون برد فعل خطير بعد تناول الأسبرين، قد يشمل ذلك سعال الدم أو وجود دم في بولك أو برازك أو قيئك أو يتحول بياض عينيك إلى اللون الأصفر أو يتحول لون بشرتك إلى اللون الأصفر أو يصبح بولك أغمق ما قد يكون علامات على وجود مشاكل في الكبد."

أما الطبيب سهيل حسين، ينصح بطلب المساعدة الطبية الفورية إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض.

وقال: "إن احتمال التعرض لآثار جانبية من الأسبرين يزيد مع الاستخدام المطول أو الجرعات العالية، إن التعرف على علامات الإفراط في الاستخدام، مثل النزيف لفترة طويلة بعد جروح بسيطة، أو الكدمات السهلة، أو نزيف الأنف المتكرر، أمر بالغ الأهمية، وفي حالة ظهور أي من هذه الأعراض، فمن الضروري التوقف عن الأسبرين واستشارة طبيب".

"بالنسبة للأعراض الأكثر خطورة مثل النزيف الشديد، فيعد طلب الرعاية الطبية الفورية أمرًا ضروريًا"ـ كما ينصح.

وأوضح أيضًا أن هناك طرقًا لتقليل مخاطر حدوث هذه المشكلات.

وأكد الدكتور حسين: "للتخفيف من هذه المخاطر، يوصى بتجنب تناول أدوية أخرى مضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين في نفس الوقت مع الأسبرين لتقليل خطر النزيف."

إذا كان لديك رد فعل تحسسي تجاه الأسبرين، فقد تعاني من خلايا النحل، أو التورم، أو صعوبة في التنفس، وهنا يجب عليك التوجه إلى مستشفى فورا.

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