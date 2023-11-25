صور جديدة لجينفر بيل جيتس مع ابنتها وزوجها المصري نائل نصار.. ملامح الطفلة مفاجأة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صورة عائلية دافئة في حديقة المنزل، تعلوها ابتسامة مليئة بالطمأنينة، هكذا شاركت جينفر جيتس ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس صورتها الأخيرة منذ ساعات قليلة عبر الصفحة الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».. ونالت الصورة الكثير من التعليقات من المصريين والأجانب حول ملامح الصغيرة.

مفاجأة في ملامح حفيدة بيل جيتس

بين أحضان والديها ظهرت الصغيرة ليلى ابنة الفارس المصري نائل نصار وجينفر جيتس، وأصغر حفيدة للملياردير الأمريكي بيل جيتس، وهي الصورة الأولى مع الأم والأب سويًا، إذ ظهرت من قبل مع كل واحد منهما بمفرده، وتلك الصورة أتاحت للمتابعين، الذين تخطوا الـ500 ألف شخص على صفحة جينفر جيتس الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، مقارنة ملامح الصغيرة بملامح والديها والإجماع عبر مئات التعليقات على الشبه بين الطفلة ووالدها «نصار»، قائلين: «عيد شكر سعيد، ياإلهي، هذه الطفلة حصلت على وجه والدها» وكان لأحد الأجانب المتابعين لها، وفي تعليق آخر لأحد المتابعين لجينفر: «الطفلة مصرية أكثر»، «بنتك نسخة من والدها»، «يبدو أنك قمت بطباعة نسخة ثلاثية الأبعاد من نائل».

وكانت جينفر جيتس قد أنجبت طفلتها الأولى ليلى من زوجها نائل نصار في شهر فبراير الماضي، ولم تتم عامها الأول بعد، لكن الكثير من متابعيها يرون إن ملامح الصغيرة هي نسخة طبق الأصل من والدها المصري، أما الصورة فقد شاركها الزوجين في الساعات الماضية بعد إنتهاء إحتفالات عيد الشكر في كندا الذي يوافق الـ23 من نوفمبر.

صور جينفر جيتس وطفلتها

وتحرص جينفر جيتس مشاركة متابعيها صورها مع طفلتها من زوجها المصري نائل نصار منذ شهور الحمل وبعد الولادة، وحتى الآن، وفي كل مرة تنشر مراحل نمو الصغيرة بسعادة كبيرة، ففي العمل تحرص على وجودها وتلتقط لها صورًا مميزة، وخلال متابعة مسابقات الخيل تأخذها معها.