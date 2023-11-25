الصور الأولى لتجهيزات زفاف أحمد ثروت ولمى الشواربي.. كيف بدت لاعبة الأهلي وعريسها؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ملامح هادئة جميلة قبل المكياج وبعده ظهرت به العروس، وعبر «الإنستجرام» نشر العروسان صورا لاستعدادات الزفاف، وبدت لمى الشواربي نجمة الأهلي بشكل جذاب، وظهر أحمد ثروت بشكل مميز وملامح شديدة الشبه بوالده الفنان محمد ثروت، إذ شارك الأخير صورًا بالبدلة مع أصدقائه، ومقاطع قصيرة عبر خاصية «الاستوري» للاستعدادات، ظهر فيها اهتمامه بأدق التفاصيل مثل تعليق مجموعة من الصور الرومانسية التي جمعتهما سويًا في غرفة المكياج، ولقطات لمنديل عقد القران الذي ظهر مطرزًا بخيوط ذهبية.

التجهيزات الأولى لحفل زفاف أحمد ثروت ولمى الشواربي

نشرت نور علي مصممة بوكية الورد الذي تحضر به لمى الشواربي حفل زفافها، مقاطع فيديو عبر «الإستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وقالت: الصور الأولى لتجهيزات حفل زفاف أحمد ثروت ولمى الشواربي، وكانت الفيديوهات للاعبة النادي الأهلي التي ظهرت فيها رقيقة الملامح قبل المكياج، وبعده اتجهت لوضع مكياج بسيط باللون النود الذي يليق على ملامحها.

ووضعت لها المكياج، الميكب أرتست نسمة محسن، التي شاركت هي الأخرى لقطات من تجهيزات المكياج لعقد قران «الشواربي».

كيف بدا أحمد ثروت كعريس؟

أما أحمد ثروت فقد بدت ملامحه مقاربه لملامح والده، في البدلة السوداء التي ارتداها لحفل زفافه، والتقط صورا تذكارية مع الأصدقاء لينشرها عبر خاصية «الأستوري» على صفحته الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، مع مشاركة صور تجمعه بلمى الشواربي قبل عقد القران الذي يتم الليلة.

كما شارك «ثروت» مقطع فيديو للمكان الذي من المقرر أن يتم فيه عقد القران عبر «الإستوري» كتب عليه حروف أسمائهم الأولى وبينها قلب.