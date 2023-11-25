علامات مبكرة تظهر على جسمك تكشف الإصابة بـ سرطان القولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك أعراض إذا ظهرت عليك باكرًا تدل على الإصابة بسرطان القولون العصبي، لذا عليك التركيز فور وجود تلك العلامات، وعدم تجاهلها.

سرطان القولون العصبي هو نوع من سرطانات الجهاز الهضمي الذي يصيب القولون، ويبدأ عادًة بكتلة صغيرة غير سرطانية يطلق عليها السلائل، وبمرور الوقت يمكن أن يساعد اكتشافه باكرًا، عن طريق التشخيص الصحيح، في زيادة فرص قمعه، وفقًا لما جاء في موقعي، "مايو كلينك"، "ويب ميد" المعني بالصحة.

وهناك علامات إذا ظهرت باكرًا تدل على سرطان القولون وتتمثل في ما يلي:

1- نزيف المستقيم أو خروج دم في البراز:

2- نقصان الوزن دون مبرر.

العلامات الأكثر شيوعًا لسرطان القولون العصبي:

تغير في شكل البراز.

تغير في عادة الأمعاء ويشمل ذلك الإصابة بالإمساك والإسهال.

ألم في البطن.

فقدان الشهية.

الشعور بالضعف والتعب.

انزعاجًا مستمرًا في البطن، مثل التقلصات المؤلمة أو الغازات.

عوامل الخطر

التقدم في السن.

تاريخ شخصي للإصابة بسرطان القولون والمستقيم أو السلائل.

مرض الأمعاء الالتهابي.

وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون.

النظام الغذائي منخفض الألياف ومرتفع الدهون.

عدم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

الوقاية

تناول الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة.

الإقلاع عن التدخين.

ممارسة الرياضة معظم أيام الأسبوع.

الحفاظ على وزن صحي.

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