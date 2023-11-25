في ليلة زفافهما.. كيف عبرت لمى الشواربي عن حبها لعريسها أحمد ثروت في عيد ميلاده؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة حب فريدة جمعت بين أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت، ولاعبة الأهلي لمى الشواربي، إذ خلق الثنائي علاقة فريدة أحبها الجمهور وحرص على متابعة قصتهما، فبعد فترة مرض «ثروت» لم تتركه «الشواربي» وكانت سندًا له توثق كل لحظاتهم الجميلة والصعبة، وماهي إلا ساعات قليلة تفصلهم عن ليلة العمر التي اكتفوا فيها بعقد القران.

وخلال هذه السطور نقدم لكم كيف عبرت خطيبة أحمد ثروت عن حبها له في عيد ميلاده، الذي سبق حفل الزفاف بأيام قليلة.

كيف عبرت خطيبة أحمد ثروت عن حبها له في عيد ميلاده؟

«لا أستطيع الانتظار حتى أعيش معك».. قبل أيام من حفل الزفاف تحديدًا في الـ21 من نوفمبر احتفلت لمى الشواربي بعيد ميلاد خطيبها أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت، بمقطع فيديو قصير ظهرت به لقطات لأول مرة للفترة التي عانى فيها أحمد ثروت من مرض نادر تسبب في شلل حركته لفترة طويلة، ومشاهد من العلاج ومحاولة السير على قدميه لأول مرة، ولم تنسى «الشواربي» خلال استعادتها للذكريات المؤلمة أن تنشر لحظاتهم السعيدة سويًا، بداية من الخطوبة التي ارتدت فيها فستان رقيق يشبه الأميرات، ورحلة صيد مرحة ذهبوا إليها سويًا وغيرها من المشاهد التي كسرت بها «الشواربي» اللقطات الحزينة في المقطع الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على «إنستجرام».

وعد بالقباء والمساندة

وخلال الفيديو القصير الذي نشرته لمى الشواربي خلال احتفالها بعيد ميلاد خطيبها أحمد ثروت، على نغمات أغنية رومانسية تعكس حبها له، وعدته بأنها ستعيد وقوفها معه في أوقاته الصعبة إذ تطلب الأمر ألف مرة حتى وإن كان ذلك مرهقًا وعلقت قائلة: «كان هذا العام صعبًا، لكنني سأفعل ذلك مرة أخرى ألف مرة، عيد ميلاد سعيد حبيبي، لا أستطيع الانتظار حتى أعيش معك».