الامارات | وريث «شانيل».. أغنى أغنياء سويسرا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح وريث دار شانيل للأزياء الراقية، جيرارد فيرتيمير، أغنى أغنياء سويسرا، بعدما زادت ثروته إلى ما يصل إلى 42 مليار فرانك سويسري (6.47 مليارات دولار) العام الماضي، بفضل زيادة الإقبال على شراء السلع الراقية، بحسب مجلة بيلانتس.

ووفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء، يقيم فيرتيمير الذي يسيطر على دار الأزياء الباريسية التي تنتج عطر «شانيل نمبر 5»، في جنيف.

وقالت المجلة في تقريرها السنوي عن أغنى 300 شخص في سويسرا، إن عاماً قياسياً من مبيعات الأزياء والعطور والمجوهرات زاد ثروة فيرتيمير لتتجاوز، للمرة الأولى، ثروة عائلة كامبراد المؤسسة لـ«أيكيا».

وقدرت بلومبرغ أن صافي ثروة فيرتيمير بلغ 8.44 مليار دولار حتى 27 يونيو 2023. وبلغت عائدات الشركة المملوكة لعدد محدود، 2.17 مليار دولار في 2022.

ويمتلك فيرتيمير 49% من أسهم الشركة التي أسسها جده بيير مع مصممة الأزياء العالمية الشهيرة كوكو شانيل في عام 1913.