الامارات | مساعٍ لتشكيل اتحاد مختبرات السرد العربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت ندوة، نُظّمت ضمن فعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب، عن مساع لتشكيل اتحاد يجمع بين كل مختبرات السرد بالعالم العربي.

وشهد «رواق الثقافة» بالمعرض، أول من أمس، ندوة حملت عنوان «مختبرات السرد بين التجربة والتقييم»، شارك فيها من مصر الناقد والكاتب منير عتيبة، ومن الأردن الناشر والكاتب جعفر العقيلي، وأدارتها الأديبة الكويتية هديل الحساوي.

وقال عتيبة إنهم في مختبر الإسكندرية للسرد يعملون على «تجسير الهوّات»، والقيام بأنشطة تجمع بين المبدعين والنقاد من كل الأجيال، وخلق حوار وتعاون بدل الصراع والخلاف. فيما أكد العقيلي، أن مختبر السرد بالأردن يعمل على خلق حالة من التواصل بين الأجيال الشابة من الساردين والنقاد، ومن سبقهم من الأجيال. بينما قالت مؤسسة مختبر السرديات الكويتي، هديل الحساوي، إن مختبرات السرد بات لها دور مهم، وأنهم يعملون في مختبرهم على كسر الجمود الأكاديمي واللغة العلمية العالية، وتجويد السرد.