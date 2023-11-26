الامارات | مجلة «شاعر المليون» في إطلالتها الـ 202

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، صدر العدد 202 من مجلة «شاعر المليون»، متضمناً باقة متنوّعة من الأخبار والتغطيات لأنشطة اللجنة، التي من أبرزها الدورة الأولى لمهرجان أبوظبي للشعر، إلى جانب خبر الإعلان عن انطلاق «مهرجان ومزاد الوثبة للتمور»، الذي ينظم بالتعاون مع نادي تراث الإمارات في الفترة من 13 إلى 22 ديسمبر المقبل في منطقة الوثبة بأبوظبي، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي.

وجاءت افتتاحية العدد تحت عنوان «شاعر المليون 11.. كلمة الشعر»، التي أشارت إلى الانطلاقة المتميزة للحلقات التسجيلية لبرنامج «شاعر المليون» في موسمه الـ11، تلك الحلقات نقلت جانباً من المقابلات التي أجرتها لجنة تحكيم البرنامج مع الشعراء الذين يستعدون للمنافسة على اللقب، إذ بلغ عددهم 500 مشارك حضروا إلى أبوظبي ليكونوا على موعد مع التحدي والمنافسة.

وسلط العدد الجديد من المجلة الضوء على سيرة الناقد والمفكر والباحث الجزائري الراحل الدكتور عبدالملك مرتاض، الذي كان أحد أبرز أعمدة برنامج «أمير الشعراء» على مدار تسعة مواسم، وله إسهامات كبيرة في إثراء المكتبة العربية بمؤلفات نقدية ودراسات لغوية وأعمال إبداعية.

كما استطلع العدد آراء الشعراء حول موضوعين رئيسين: الأول يتناول الموضوعات والأغراض الشعرية التي يتفاعل معها الجمهور الذي يتابع بشغف البرامج والمسابقات الشعرية، إذ كشف عدد من الشعراء أسباب تفاعل الجمهور مع موضوعات الشعر، ومن بين تلك الأسباب، الكلمة التي تعالج واقعهم وتشتبك مع ظروفهم وقصصهم ومشاعرهم.

أما الاستطلاع الثاني فكان موضوعه حول اختيار القوافي وسلامة مواضعها، إذ أكد الشعراء أن اختيار القوافي يعتمد على إمكاناتهم ودلالات المعاني.

كما ضم العدد حوارات مع مجموعة من شعراء (النبطي والفصيح) تحدثوا فيها عن تجاربهم ونجاحاتهم، وكشفوا عن جديدهم من إصدارات ومشروعات مستقبلية.

وأفرد العدد مساحة لصفحة «فيس بوك» الخاصة بالشاعر المغربي خالد بودريف، وفي زاوية «تواصل» اختيرت مجموعة من الأبيات الشعرية المتميزة لنجوم من «أمير الشعراء»، كما تضمن العدد مجموعة من المقالات النقدية لكل من: الدكتور خالد الوغلاني، الدكتورة نيفين طينة، خلود بناصر، وعبدالله أبوبكر.