الامارات | «إمارات المحبة» تزين احتفالات عيد الاتحاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمناسبة عيد الاتحاد الـ52، نظّمت مدينة دبا الحصن مجموعة من الفعاليات ذات الطابع التراثي التي أكدت على الهوية الوطنية، واستهدفت تعزيز روح الولاء والانتماء.

وشملت فعاليات دبا الحصن، التي أقيمت أول من أمس، مسيرة شعبية من مدخل المدينة حتى قناة جزيرة الحصن، شاركت فيها الدوائر والهيئات الحكومية وأهالي المدينة، وتخللتها عروض متنوعة.

وتضمنت الفعاليات التي بدأت بالسلام الوطني والفرقة العسكرية، أوبريت «الوطن غالي»، وفقرة شعرية للشاعر سعيد الخشري، وفرقة الفرسان الحربية، وفقرة للشاعر جمال بن يعروف، وأوبريت إمارات المحبة، ونحن بلاد الاتحاد، إلى جانب عرض للطيران الشراعي.

وقال رئيس المجلس البلدي في دبا الحصن، أحمد عبدالله بن يعروف النقبي «تمثل دبا الحصن بمعالمها وحصنها الأثري شاهداً على تاريخ الإمارات، وما مرت به من مراحل عديدة، حتى تم إعلان تأسيس الاتحاد، لتنطلق بعدها في مسيرة التطور والنمو والحضارة، لذا فإن إحياء المدينة لعيد الاتحاد الـ52 يأتي إيماناً بعظم ما سجلته الدولة، بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة من إنجازات جعلت منها مثلاً يحتذى».