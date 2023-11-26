الامارات | مهرجان أبوظبي يعود بـ «إرادة الأمل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عن برنامج الدورة الـ21 من مهرجان أبوظبي 2024، الذي يعقد تحت شعار «إرادة الأمل»، ويخصص جزءاً من عائدات بيع تذاكره لمصلحة حملة «تراحم من أجل غزة»، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وبهذه المناسبة، قال سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي: «يدشن مهرجان أبوظبي العقد الثالث من مسيرته المستدامة ترجمة للرؤية الثقافية لأبوظبي، مجدداً التزامه بتعزيز الحضور الإماراتي عالمياً، وتقديم كبار المبدعين على مسارح أبوظبي، ترجمة لإيمان القائمين عليه بأهمية الدور الذي تلعبه الثقافة والفنون في صناعة الأمل، ونشر قيم التعايش والسلام والأخوة الإنسانية، وإيصال رسالة الإمارات المتسامحة المنفتحة على العالم».

وينظم مهرجان أبوظبي 2024، برعاية سموّ الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سموّ رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للشؤون النسائية ورئيسة اللجنة العليا لمبادرة «عطايا».

ويحتفي المهرجان بالصين ضيفة شرف دورته الـ21، بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أنه «مع احتفاء المهرجان بالصين - ضيف شرف الدورة الحالية - فإننا نتطلع إلى دورة استثنائية تحفل بإشراقات حضارية غنية، وثقافات عريقة من الشرق والغرب، انعكاساً لأهمية دوره في تحفيز جهود الدبلوماسية الثقافية والتلاقي الإنساني والحوار».

وتابع سموّه: «تأتي الدورة الـ21 من المهرجان تزامناً مع الاحتفال بعيد الاتحاد الـ52 للدولة، وكذلك استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28)، لتعكس الوعي البيئي، الذي يسهم المهرجان في تعزيزه لدى جمهوره في الإمارات والعالم، ولتجسّد الجهود المشتركة للمؤسسات والدور الملهم للمبدعين كسفراء يحملون رسالة الحفاظ على البيئة ومكافحة تغيّر المناخ، حفاظاً على مواردنا للأجيال المقبلة».

وأضاف سموّه: «فخورون بالمكتسبات الكبيرة التي حققها المهرجان على مدار دورات انعقاده، ونتطلع إلى مواصلة مسيرة ريادته وتميزه، بما يعزّز مكانة الدولة منارة عالمية للمعرفة والثقافة والإبداع».

وقال الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب: «نسعى عبر هذا التعاون المثمر الذي يجمعنا مع المهرجان والقائمين عليه إلى تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة، التي تنطلق من مفهوم ثقافة تلهم العالم، والعمل من أجل إثراء الواقع الثقافي المحلي، عبر الشراكة مع المؤسسات الثقافية والفنية والتراثية الإماراتية، ودعم المبدعين والموهوبين في شتى المجالات، والسعي نحو تعزيز الحوار بين جميع الثقافات، بما يخدم تقديم مخرجات وخبرات فاعلة تعكس المشهد الثقافي المزدهر والمتنوّع في دولة الإمارات، على الصعد المحلية والإقليمية والعالمية».

من جهته، قال رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، محمد خليفة المبارك: «يُعتبر مهرجان أبوظبي في دورته الـ21 تجسيداً حياً لرؤيتنا الثقافية الرامية إلى رعاية الإبداع، وتوفير كل السُبل لتمكين المواهب الفنية، وغرس بذور الأمل في مستقبل أفضل للجميع، انطلاقاً من إيماننا بدور الفنون في بناء جسور الحوار والتواصل بين الثقافات وتكريس القيم الإنسانية النبيلة».

من جانبها، عبّرت مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس، عن شكرها وامتنانها للقيادة الرشيدة على الدعم الدائم لاستدامة الحراك الثقافي وتمكين المنجز الإبداعي للدولة، وترسيخ مكانتها عاصمةً ثقافية عالميةً وحاضنةً للإبداع والمبدعين.

من ناحيته، قال سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، تشانغ يي مينغ: «تتشرف الصين بأن تكون ضيف الشرف لمهرجان أبوظبي 2024، والذي يصادف الذكرى الـ40 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين ودولة الإمارات، ويسعدنا تقديم سلسلة من العروض الفنية الرائعة التي يقدمها الفنانون الصينيون، وعدد من الفرق الفنية».

ويستهل المهرجان موسمه الجديد بـ«قصر الإمارات» في 26 و27 يناير 2024، بعرض لرائعة الباليه «كسارة البندق» من أعمال تشايكوفسكي الأكثر شهرةً، تقدمه فرقة الباليه الوطنية الصينية.