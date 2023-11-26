نبات في منزلك يخلصك من الفئران نهائيا.. هيهربوا فورا من البيت

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد الفئران من القوارض التي تسبب أزمة كبيرة لربات المنازل، حال دخولها المطابخ والمنازل، فهي تنقل الأمراض، وتبحث دومًا ربات المنازل عن طرق وسُبل التخلص منها بأمان، وحيل طردها من المنزل.

مكون في منزلك يخلصك من الفئران نهائيًا

ومع استخدام الطرق التقليدية، أو البحث عن الطرق الطبيعية، تلجأ ربات المنازل عادًة لاستخدام الحيل البعيدة عن المواد الكيماوية لطرد الفئاتن ومنعها من دخول المنازل بأقل التكاليف.

وبحسب موقع «family handy man» البريطاني، فإن النعناع لديه خصائص طاردة للفئران بسبب رائحته القوية التي تكون مزعجة لهذه القوارض، كما يحتوي على مركبات «المنثول» القوية التي تهيج تجاويف الأنف لدي الفئران.

كيفية استخدام النعناع في في طرد الفئران

1- قومي بتذويب ملعقتين صغيرتين من زيت النعناع في كوب من الماء، ثم اسكبيه في عبوة بها رشاش.

2- رشي هذا الخليط في أنحاء المنزل التي يستهدفها الفئران.

3- بللي قطع من القطن بزيت النعناع ووزعيها حول المنزل

يُمكن استخدام النعناع بعدة طرق للتخلص من الفئران:

الزيت العطري للنعناع

يمكن وضع قطن مبلل بزيت النعناع في الأماكن التي يُعتقد أن الفئران تتردد فيها، مثل الزوايا والفتحات الصغيرة حيث قد يدخل الفأر. الرائحة القوية للنعناع قد تبعد الفئران.

الأوراق الجافة

يُمكن وضع أوراق النعناع الجافة في الأماكن المشتبه بها لوجود الفئران. يفضل وضعها في كيس شبكي أو قطعة من القماش لمنع تناثر الأوراق.

الشاي بالنعناع

استخدم أكياس شاي النعناع وضعها في الأماكن المناسبة، فالرائحة الناتجة عن النعناع قد تثير عدم ارتياح الفئران وتدفعهم للابتعاد.

الزراعة البسيطة

إذا كان لديك فراغات في الحديقة أو النوافذ، يُمكن زراعة النعناع حول هذه المناطق للمساعدة في صد الفئران.على الرغم من أن هناك تقارير شخصية عن فعالية النعناع في صد الفئران.

طرق التخلص من الفئران

إذا كنت تواجه مشكلة مع الفئران، فهنا بعض الخطوات التي يمكن اتباعها للتعامل معها:

أغلق الفتحات والمداخل

تأكد من إغلاق أي فجوات أو ثغرات في الجدران أو الأبواب أو النوافذ. الفئران يمكنها دخول المنازل من خلال فتحات صغيرة.

التنظيف الدوري

حافظ على نظافة المنزل بشكل دوري وقم بإزالة بقايا الطعام والفوضى. الفئران تبحث عن مصادر الطعام.

استخدم الفخ

يجب وضع الفخاخ في الأماكن التي يتردد فيها الفئران مثل الممرات والأماكن الظلامية.

استخدم الطرق الطبيعية

توجد بعض الطرق الطبيعية التي يمكن أن تساعد في صد الفئران مثل استخدام زيت النعناع أو الفلفل الأسود أو حتى زيت النعناع المخلوط بالأسيتون ورشه في الأماكن التي يتواجد فيها الفأر.

الاستدعاء المهني

في بعض الحالات، قد تكون الفئران مشكلة صعبة الحل، في هذه الحالات يفضل الاتصال بشركة متخصصة في مكافحة الحشرات للتعامل مع المشكلة.تذكر دائماً أن الوقاية هي الحل الأمثل، فمن الأفضل العمل على منع دخول الفئران إلى المنزل بدلاً من محاولة التخلص منها بعد دخولها.