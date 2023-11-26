مرض تنفسي غامض يغزو الصين.. ما قصته - وهل ينذر بجائحة جديدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي:

يخشى أحد الخبراء البريطانيين من أن الصين تواجه تفشي مرض غامض "متحور حديثاً"، مع امتلاء مستشفياتها بالمرضى من الأطفال.

ووفق صحيفة express البريطانية، اجتاح هذا المرض التنفسي غير المعروف جميع أنحاء الصين، ما أدى إلى مقارنات بالأيام الأولى لفيروس كوفيد .

وتسعى منظمة الصحة العالمية للحصول على مزيد من المعلومات من الصين حول هذا الوضع.

وبينما يعزو بعض خبراء الصحة الأزمة إلى العواقب الشائعة لرفع قيود العزل، يثير آخرون مخاوف بشأن مصدر هذا المرض التنفسي، الذي يطلق عليه الكثيرون "الالتهاب الرئوي غير المعروف".

وقد أبلغت لجنة الصحة الوطنية في الصين عن زيادة في أمراض الجهاز التنفسي في 13 نوفمبر/ وفي أعقاب ذلك، أبلغ برنامج مراقبة الأمراض الناشئة (ProMED)، المسؤول عن الإبلاغ عن تفشي الأمراض المعدية، عن أعداد كبيرة من حالات الالتهاب الرئوي غير المشخصة بين الأطفال في المنطقة الشمالية.

ثم أبلغ برنامج مراقبة الأمراض الناشئة عن زيادة في الحالات في الشمال الشرقي وبكين ومدينة لياونينج.

وفي بكين، تشهد أجنحة الأطفال ارتفاعًا كبيرًا في الحالات، إذ أفاد أحد المستشفيات الكبرى في المدينة أنه في المتوسط يدخل كل يوم حوالي 1200 مريض غرفة الطوارئ الخاصة بهم، ومع ذلك، لا تتوفر أرقام دقيقة، لكن العديد من الأطفال يتغيبون عن المدرسة لمدة أسبوع أو أكثر، ويتم حث الآباء على البقاء في حالة تأهب.

وتشعر منظمة الصحة العالمية بالقلق المتزايد وطلبت من الصين المزيد من التفاصيل حول انتشار المرض بين الأطفال.

ويريد مسؤولو الصحة العالمية معلومات وبائية وسريرية إضافية، بالإضافة إلى النتائج المختبرية لهذه المجموعات المبلغ عنها بين الأطفال.

ويعتقد مسؤولو الصحة أن انخفاض درجات الحرارة قد يكون جزءًا من المشكلة، حيث سيستمر الطقس في البرودة هذا الأسبوع، ما قد يؤدي إلى انتشار المرض بشكل أكبر.

وتعتقد لجنة الصحة الوطنية الصينية أيضًا أن السبب قد يكون بسبب إنهاء الإجراءات الاحرازية في فصل الشتاء الأول منذ بدء كوفيد، واتفق المسؤولون، قائلين إن "موجة الخروج من الإغلاق" يمكن أن تسبب ذلك، مثل ما حدث في المملكة المتحدة بعد كوفيد-19 .

وقال فرانسوا بيلوكس، أحد كبار الباحثين في المعهد الجيني بجامعة كوليدج لندن، إن الصين ربما تدفع الثمن بسبب الطريقة التي تعاملت بها مع كوفيد .

وأوضح أنه من خلال إغلاق البلاد بأكملها، ربما يكونون قد أوقفوا انتشار الفيروسات الأخرى، وربما انخفضت مناعة الناس ضدها.

وتابع بيلوكس أيضًا أنه لا يوجد سبب للاعتقاد بظهور مرض جديد، ويعتقد أنه على الأرجح "الميكوبلازما الرئوية"، وهي بكتيريا تصيب الأطفال عادةً ولكنها غير ضارة في الغالب.

وتتفق معه السلطات الصينية، حيث أرجعت الأمر إلى هذه البكتيريا، كما تم توجيه أيضًا أصابع الاتهام إلى الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) وSARS-CoV-2، الذي يسبب فيروس كورونا (COVID -19).

لكن منظمة الصحة العالمية تطلب من الصين مزيدًا من المعلومات لأن المرض قد يكون ناجمًا عن خلل جديد، وقال ليث أبو رداد، الأستاذ في كلية طب وايل كورنيل في قطر، إن تفشي المرض قد يكون بسبب "مسبب مرض موجود ولكنه متحور حديثا مع خصائص وشدة معدلة.

وشدد المسؤولون الصينيون على أهمية تعزيز مراقبة الأمراض وتعزيز قدرات النظام الصحي.

لقد أعادوا الاحتياطات والأنظمة المستخدمة أثناء جائحة كوفيد بعد نصيحة منظمة الصحة العالمية.

وفي مقاطعة لياونينج، تتعرض المرافق الطبية لضغوط هائلة، حيث تتشكل طوابير طويلة خارج مستشفى داليان للأطفال، حيث ينتظر الناس لمدة تصل إلى ساعتين.

ويبدو أن المرض يؤثر في المقام الأول على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ولكن الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والحوامل قد يكونون معرضين للخطر أيضًا.

ومع ذلك، فمن المتفق عليه أن هناك نقصًا في المعلومات حول تفشي المرض، وأن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من التفاصيل.

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