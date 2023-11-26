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وصفة سحرية بـ10 جنيهات لتنظيف البوتاجاز في 5 دقائق.. هيرجع زي الجديد

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

طرق لتنظيف البوتجاز

البوتاجاز من أكثر الأجهزة التي تتعرض للدهون والزيوت في المطبخ خلال الطهي، وترغب العديد من السيدات وربات البيوت في معرفة طريقة للتخلص من ذلك بسرعة وبطريقة غير مكلفة أو متعبة، وةفي حالة عدم تنظيفه بشكل منتظم، يصعب التخلص من الدهون بسهولة.

وفي حالات كثيرة، يصعُب على ربات البيوت إزالة الدهون إلا باستخدام منظف قوي، الذي يكون غالبا مرتفع الثمن ولا يناسب الميزانية المخصصة لربة البيت، لذا تقدم «هن» في السطور التالية، أفضل الطرق لإزالة الدهون المتراكمة من البوتاجاز، بتكلفة بسيطة وبمكونات موجودة في معظم البيوت، وذلك بحسب ما ذكره موقع «wikihow».

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وصفة سحرية بـ10 جنيهات لتنظيف البوتاجاز 

بمبلغ لا يتعدى الـ10 جنيهات، يمكنكِ إزالة الدهون والرواسب المتواجدة على أسطح البوتاجاز فيما يلي:

مكونات وصفة تنظيف البوتاجاز:

- بيكربونات الصوديوم بـ 5 جنيهات.

- كوب من الخل الذي يستخدم في الطهي.

- لتر من الماء.

- منشفة جافة.

- اسفنجة للتنظيف بشكل أعمق.

خطوات تنظيف البوتاجاز:

1-الخطوة الأولى: ابدأي برش الخل على البقع والدهون المتراكمة على سطح البوتاجاز، ثم اتركيها لمدة 5 دقائق.

2- الخطوة الثانية: بعد مرور 5 دقائق أزيلي المكونات بمنشفة مبللة. 

3- احضري إناء ثم اخلطي ملعقتين كبيرتين من بيكربونات الصوديوم مع الماء، ثم اغمسي الإسفنجة في الخليط وقومي بتنظيف البوتاجاز بهذا المحلول، فإن صودا الخبز لديها قدرة كبيرة على التخلص من الدهون والبقع.

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طريقة لحفظ عيون البوتاجاز 

الكثير من السيدات ترغب في معرفة أفضل طريقة للحفاظ على عيون البوتاجاز من الدهون والأوساخ لمدة طويلة، ولفعل ذلك يمكن استخدام ورق الألمونيوم لتغلفيها، مع الحرص على تنظيف البوتاجاز أولا بأول لكي لا تتراكم الدهون وبقايا الطعام فيصعب تنظيفها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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