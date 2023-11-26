ماهي أسباب وعلاج تساقط الشعر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

أوضح البروفيسور يورغ فاولهابر عضو الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية، إن تساقط الشعر له أسباب كثيرة من ضمنها ا العامل الوراثي وسوء التغذية مثل نقص الحديد والزنك.

وتابع: "من الأسباب أيضاً الإصابة ببعض الأمراض مثل أمراض الغدة الدرقية، وفرط نشاط الغدة الدرقية أو قصورها أو متلازمة تكيس المبايض، أو الندبات أو فقدان الأنسجة في الرأس، بسبب الذئبة الحمامية والصدفية، مثلاً أو تصلب الجلد، والالتهابات الفطرية أو البكتيرية، إلى جانب العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي بسبب السرطان.

أسباب نفسية

و إلى جانب الأسباب العضوية يسقط الشعر لأسباب نفسية أيضاً مثل التوتر النفسي المستمر، والاكتئاب.

وشدد البروفيسور فاولهابر على ضرورة استشارة الطبيب عند تساقط الشعر بمعدل يزيد عن 100 خصلة يومياً، وذلك لتحديد سببه الحقيقي، والعلاج في الوقت المناسب.

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